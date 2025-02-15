Президент Шавкат Мирзиёев 17−18 февраля совершит официальный визит в Кувейт по приглашению эмира страны Шейха Мишааля ас-Сабаха, сообщила пресс-служба главы государства.

В Эль-Кувейте президент Узбекистана проведёт переговоры с руководством страны и членами правительства, главами крупных кувейтских компаний и финансовых институтов.

Ожидается обсуждение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, финансов, «зелёной» энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, инфраструктуры и здравоохранения.

Руководители двух стран также рассмотрят вопросы международной политики и регионального взаимодействия. По итогам переговоров ожидается принятие пакета документов и соглашений.

В ноябре делегации Узбекистана и Кувейта провели первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте. Стороны договорились упростить торговые процедуры и обсудили возможность подписания Соглашения о преференциальной торговле.

За последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Кувейтом увеличился более чем в 5 раз — до 11,1 млн долларов, в основном за счёт увеличения взаимных поставок продуктов питания, химической продукции и услуг. По итогам 10 месяцев 2024 года объём торговли составил 4,9 млн долларов. В Узбекистане функционирует 7 предприятий с участием кувейтского капитала.

Кувейт — небольшое государство в юго-западной части Азии, на северо-восточном побережье Аравийского полуострова. Форма правления — конституционная монархия. Исполнительную власть осуществляет правительство, возглавляемое премьер-министром. Население составляет около 4,5 миллиона человек, из которых большая часть — иностранные рабочие (около 70% населения). Кувейт обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. По данным Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), в конце 2022 года он занимал шестое место в мире по этому показателю, а общий нефтяной запас страны оценивался в более чем 100 млрд баррелей, или 6,55% от мирового резерва.