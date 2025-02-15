Ушла из жизни лауреат премии имени Зульфии, певица Ширин Абдуллаева. Ей не было и 20 лет. Об этом сообщили Комитет по делам семьи и женщин и организация «Узбекконцерт».

Ширин Абдуллаева родилась 14 декабря 2005 года в Намангане. В 2023 году была удостоена Государственной премии имени Зульфии в области искусства. Её песни «Лули», «Метро», «Безори» и другие набрали миллионы просмотров в YouTube.





В 2021 году Ширин Абдуллаева участвовала в популярном российском телешоу «Ты — супер!» на канале НТВ и дошла до полуфинала.

Ширин Абдуллаева обучалась в Пекинском университете Цинхуа по направлению социальных наук. В 2024 году перевела учёбу в Узбекистан. Университет называл её «культурным послом Узбекистана в Китае».

«Она изучала боевые искусства Шаолиня. Свободно владела русским, китайским и английским языками. Снималась в нескольких фильмах. Её клипы получили широкую известность в интернете. Училась в китайском университете на 100-процентной грантовой основе… Она была чистым, светлым человеком. Мы вместе создавали песни», — выразил соболезнования поэт Бобур Бобомурод, автор текстов нескольких её песен, включая «Ташаккур».

«Младшая дочь будет лучше других четырёх!»

Ширин Абдуллаева была младшей, пятой дочерью предпринимателя Баходира Абдуллаева — основателя BA Holding, объединяющего более 20 компаний. В интервью YouTube-блогеру Жахонгиру Латипову её отец рассказывал о ней:

«После четырёх дочерей на УЗИ нам сказали, что пятый ребёнок — мальчик. Поэтому мы ждали сына, особенно его хотела мать. Мы ждали снаружи роддома, и когда медсестра вышла и сказала: „Баходир ака, поздравляю, у вас девочка!“, я засмеялся и обрадовался. Почему — не знаю».

«Я зашёл внутрь, поздравил жену с рождением дочери, а она отвернулась и заплакала, думая, что я расстроился. Но я сказал, что полностью доволен и счастлив. Тогда я сказал ей: „Вот увидишь, эта младшая дочь будет лучше всех четырёх!“. Так оно и вышло», — вспоминал Абдуллаев о рождении дочери.