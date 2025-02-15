Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 февраля подписал закон, направленный на совершенствование регулирования трудовых отношений.

В Трудовой кодекс вносятся поправки, уточняющие порядок расчёта средней заработной платы и продолжительности неоплачиваемого отпуска.

Также прописаны нормы об оформлении электронных трудовых договоров через Единую национальную систему труда (ЕНСТ).

Кроме того, вводится запрет на увольнение по причине беременности либо наличия детей. До этого по этим причинам было запрещено отказывать в приёме на работу или снижении размера оплаты труда (статья 392 Трудового кодекса).

В закон «Об образовании» включаются поправки, которые уточняют перечень образовательных организаций, имеющих право проводить обучение работников в вечерней или заочной форме.

Для госслужащих установлено, что их трудовые отношения регулируются трудовым законодательством в тех частях, которые не охвачены законом «О государственной гражданской службе».

При трудоустройстве больше не потребуется предоставлять паспорт, ID-карту или трудовую книжку — данные будут передаваться в электронном виде благодаря интеграции госинформационных систем.

В конце декабря Кабинет Министров утвердил порядок заключения электронных трудовых договоров. Теперь они будут оформляться в системе ЕНСТ, а затем заверяться электронной цифровой подписью обеих сторон.