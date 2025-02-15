18-летний Аскар Гульматов погиб в результате ножевых ранений, нанесённых его знакомым на детской площадке в Келесе — административном центре Ташкентского района. Об этом в социальных сетях сообщили родные покойного.

По их словам, вечером подростки жестоко избили юношу, а затем один из нападавших сбегал домой, взял кухонный нож и нанёс Аскару ножевые ранения. Они утверждают, что нападавший несколько раз ударил его в живот, а затем нанёс ещё семь ударов в спину.

Аскар Гульматов. Фото: соцсети.

Кто-то из местных жителей услышал шум и вызвал участкового, который отвёз пострадавшего в больницу (позже родным стало известно, что Аскара в больницу могли отвезти родители нападавшего). Ближе к полуночи родители смогли связаться с сыном и узнали, что он находится в тяжёлом состоянии в больнице. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался.

Родные покойного опасаются, что других нападавших могут не привлечь в качестве подозреваемых.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что конфликт произошёл 12 февраля примерно в 22:50 на детской площадке между домами 16−17−22 в махалле «Озодлик» Келеса.

По данным ведомства, 17-летний А. С. находился там со своим знакомым Аскаром Гульматовым. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с ним и несколько раз ударил его кухонным ножом в живот и разные части тела.

Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в реанимации.

По данному факту начато следствие. Прокуратура Ташкентского района возбудила уголовное дело в отношении А. С. по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемый задержан.