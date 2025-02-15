Пресс-служба МВД Узбекистана опровергла сообщения СМИ и интернет-каналов о том, что граждане Китая провели в Национальном парке в Ташкенте «митинг» или «парад».

На опубликованном Kun.uz видео видно, как группа людей в куртках и футболках белого цвета держат плакат и флаги красного цвета с надписями на китайском языке, а также что-то выкрикивают.

В хокимияте столицы Kun.uz сообщили, что граждане Китая выкрикивают «Мы — сила». Там предположили, что это одна из традиционных весенних акций китайских студентов. Не знали о «массовом мероприятии» и сотрудники Национальной гвардии, «круглосуточно следящие за входящими и выходящими из Национального парка», и органы внутренних дел, написало издание.

«На самом деле 15 февраля сотрудники компании Huawei провели акцию забега, организуемую регулярно по субботам и воскресеньям», — заявил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

«На баннерах на китайском языке были надписи: „Спорт — залог здоровья, бегайте и будьте здоровы“», — отметил он.

«Признаём, что это мероприятие, с которого стоит брать пример и нашим ведомствам и организациям», — добавил представитель МВД.