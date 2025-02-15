В Узбекистане для стимулирования выхода на рынок труда молодых людей, владеющих иностранными языками, их расходы на изучение языков в частных учебных центрах будут покрываться по схеме «2+6». Об этом на совещании 14 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В частности, первые два месяца обучения будут оплачиваться самими учащимися, а оставшиеся шесть месяцев — за счёт государства.

«Знание иностранных языков наряду с родным крайне важно для выхода на мировой уровень. Это особенно важно в коммерции», — подчеркнул глава государства.

По его словам, если молодые люди с уровнем владения иностранными языками «C1» проявят инициативу и откроют учебные центры, специализирующиеся на иностранных языках, в отдалённых и труднодоступных районах, им будет предоставлена беспроцентная ссуда до 120 млн сумов.

Напомним, на совещании в феврале 2024 года обсуждались меры по поддержке изучения иностранных языков. Тогда говорилось, что государство будет компенсировать расходы на получение международного языкового сертификата, а также оплатит шестимесячное обучение.

Кроме того, планировалось передавать неиспользуемые помещения в школах в безвозмездную аренду репетиторам иностранных языков и учебным центрам.

Молодым людям, обучившимся на частных языковых курсах и получившим сертификат уровня «C1», возместят расходы на обучение, а за получение сертификата уровня «B2» по немецкому, французскому, корейскому, японскому и китайскому языкам — расходы на получение сертификата. Из бюджета покроют не только расходы на сдачу экзамена за сертификат, но и шестимесячную плату за обучение.