Руководители всех сфер обязаны прислушиваться к голосам молодёжи, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с молодёжью страны в резиденции Куксарой.

«Руководитель, который не понимает, что молодёжь — главное звено нашего великого будущего, не имеет права находиться в наших рядах», — сказал глава государства.

Обращаясь к молодым людям, он сказал, что видит в них «созидателей сегодняшнего и завтрашнего Нового Узбекистана».

«Молодёжь — золотой фонд нашего народа, нашей Родины», — подчеркнул президент, напомнив, что 60% населения страны составляют молодые люди.

«Сегодня мы ставим перед собой большие цели, высокие рубежи, потому что верим в наш смелый и стойкий народ, нашу энергичную молодёжь», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Откуда появятся новые Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Мирзо Улугбеки и Алишеры Навои, которые будут закладывать фундамент Третьего Ренессанса? Кто будет осуществлять эти грандиозные задачи? Я не устану повторять: конечно, эти благие идеи будете реализовывать вы — молодые люди сегодняшнего Нового Узбекистана», — сказал он.





Президент заявил, что молодёжь своими достижениями в разных областях становится примером для сверстников. В топовых мировых университетах сегодня обучается более 1500 студентов из Узбекистана — «невиданная в истории Узбекистана реальность».

Он напомнил, что недавно президентская школа в Ташкенте была признана победителем в номинации «Глобальные средние школы» премии Zayed Sustainability Prize в Абу-Даби.

«Если вы спросите, что является главным фактором этого, я бы, прежде всего, ответил, что это полное изменение отношения к молодёжи на государственном уровне. Наши сыновья и дочери чувствуют, что вопрос молодёжи стал приоритетом государственной политики, и получают огромную силу», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев также отметил избрание членов Молодёжного парламента, созданного пять лет назад, в Законодательную палату (2 человека) и в местные кенгаши (250 человек). В Молодёжном парламенте молодые люди «увидели на практике, какими должны быть политическое лидерство, школа демократии, школа парламентаризма», сказал он.