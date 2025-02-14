Борьбу с безработицей среди молодёжи в Узбекистане планируется вывести на новый уровень. Об этом на совещании 14 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, каждый год на рынок труда в Узбекистане выходят более 600 тысяч молодых людей. К 2030 году эта цифра достигнет 1 миллиона.

Он подчеркнул, что это накладывает большую ответственность на государство и общество.

В этой сфере создана система поддержки молодёжи. Как отмечается, только через программу «Молодёжный реестр» в прошлом году 180 тысяч молодых людей получили помощь на сумму 345 млрд сумов.

За последние 8 лет число молодых предпринимателей утроилось, и сегодня почти 40% представителей бизнеса составляют молодые люди.

Число безработных среди молодёжи сократилось в два раза, а количество махаллей, где отсутствует безработица, достигло 1889 (из около 10 тысяч махаллей).

При этом в Шурчинском, Бувайдинском, Фуркатском, Касбийском и Фаришском районах уровень безработицы среди молодёжи остаётся высоким, что свидетельствует о безответственности местных руководителей, указал президент.

Ранее в системе высшего образования на одно место приходилось не менее 10 абитуриентов. За короткий срок число вузов увеличилось в три раза, а охват высшим образованием достиг 42%.

За счёт того, что государство покрывает оплату контракта для женщин, количество студенток увеличилось в 11 раз.

«Я никогда не устану повторять одну простую истину: если мы обучим одну девушку, мы обучим целую семью. Если семья будет образованной и просвещённой, то и все общество станет образованным и просвещённым. Мы будем и дальше активно продолжать эту работу», — сказал Шавкат Мирзиёев.





За последние 25 лет за счёт государства на учёбу за границу были отправлены 800 молодых людей, а только за последние 7 лет через фонд «Эл-юрт умиди» это число увеличилось в три раза.

Президент подчеркнул, что теперь Агентство по делам молодёжи будет нести равную ответственность с Агентством развития государственной службы в вопросах выявления потребностей каждого студента, обучающегося за рубежом, его возвращения на родину, поиска достойного места работы и построения успешной карьеры.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане в 2025 году борьба с безработицей среди молодёжи выйдет на новый уровень.

Руководители были предупреждены о возможных негативных последствиях высокого уровня безработицы среди молодёжи — в том числе о риске вовлечения в преступную деятельность, попадания под влияние радикальных идей и экстремистских течений.

Особое внимание уделено Юнусабадскому, Асакинском, Шароф-Рашидовскому, Чиракчинскому и Пастдаргомскому районам, а также городам Алмалык и Бухара, где работа в этом направлении признана неудовлетворительной.

Для решения проблемы безработицы среди молодёжи была принята крупная программа по обеспечению занятости, на которую планируется направить 126 трлн сумов (почти 10 млрд долларов).

В рамках программы в махаллях планируется реализовать 378 тысяч микропроектов. Кроме того, махаллинские банкиры, используя новые кредитные продукты, должны помочь 250 тысячам человек выйти на стабильный доход.

Молодёжь будут обучать профессиям и иностранным языкам для трудоустройства на высокооплачиваемые рабочие места.

На совещании президент также объявил о выделении 400 млн долларов на поддержку молодёжного бизнеса в Узбекистане. НБУ внедрит новый пакет услуг для поддержки инициатив и идей выпускников. «Алокабанк» будет позиционироваться как «молодёжный банк» для поддержки стартапов.