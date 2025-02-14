Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля объявил о подписании трёх документов для развития молодёжного предпринимательства.

Первый документ предусматривает создание Фонда развития молодёжного предпринимательства при Агентстве по делам молодёжи, который получит 100 млн долларов.

Теперь молодым предпринимателям будут предоставляться льготные кредиты до 2,5 млрд сумов, а стартап-проекты инициативных молодых людей смогут получать инвестиции до 2 млрд сумов.

Второй документ направлен на решение проблемы занятости выпускников вузов. В настоящее время 90 тысяч выпускников сталкиваются с трудностями при поиске работы по своей специальности.

Для этого Национальному банку Узбекистана (НБУ) выделят 100 млн долларов. Банк совместно с Министерством высшего образования и Торгово-промышленной палатой внедрит новый пакет банковских услуг для поддержки инициатив и идей выпускников.

Также будет создана комиссия, состоящая из представителей хокимиятов, банков и предприятий. Она займётся созданием новых рабочих мест, распределением молодых специалистов и решением вопросов кадровой потребности.

Третий документ предусматривает превращение «Алокабанка» в опорный «молодёжный банк», который будет поддерживать бизнес-инициативы молодых людей. На эти цели выделяется 200 млн долларов.

Самозанятые молодые люди смогут получить льготные микрозаймы до 100 млн сумов сроком на 7 лет.

Молодые предприниматели, которые наняли не менее 20 человек и открыли малое предприятие или учебный центр, смогут получить льготные кредиты до 5 млрд сумов сроком на 7 лет.

Не менее 30% кредитных средств будет направлено на поддержку женского предпринимательства.

Кроме того, в регионах создадут «бизнес-инкубаторы», где молодёжные идеи будут превращаться в стартапы и получать поддержку от 6 месяцев до 3 лет, пока не достигнут уровня готового бизнеса или предприятия.

Фонд Aloqa Venture поможет стартапам привлечь от 50 тысяч до 1 млн долларов инвестиций, а также выйти на внутренний и международные рынки.