В Узбекистане полностью прекращён приём наличных платежей за услуги питьевого водоснабжения и канализации через контролёров. Об этом 12 февраля на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил заместитель председателя «Узсувтаъминот» Хуршид Рахматуллаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

С 1 декабря 2024 года платежи принимаются только в электронном виде. Представитель «Узсувтаъминот» отметил, что эта практика внедрялась поэтапно в течение последних двух лет в разрезе регионов. Это дало возможность потребителям привыкнуть к новому способу оплаты и усовершенствовать программное обеспечение.

«С 1 декабря контролёры прекратили сбор наличных денег [с населения], стуча в двери. Мы не гарантируем, что после этой даты деньги, выданные контролёру, будут отображаться в биллинговой базе или на абонентском счёте», — сказал он.

Фото: АИМК.



Хуршид Рахматуллаев подчеркнул, что абоненты должны быть бдительны и осуществлять платежи только в электронном виде: через банки, инфокиоски, платёжные системы и специальный бот в Telegram (@uzsuvbot). В настоящее время число пользователей бота достигло 26 тысяч.

Ранее сообщалось, что отказ от приёма оплаты наличными направлен на обеспечение прозрачности в сфере и устранение коррупции.