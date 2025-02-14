Администрация президента США Дональда Трампа депортировала мигрантов из нескольких азиатских стран, в том числе Узбекистана, в Панаму, сообщают New York Times и Reuters.

Самолёт ВВС США вылетел из Калифорнии вечером 12 февраля. На его борту находились 119 человек, включая семьи, из таких стран, как Узбекистан, Афганистан, Китай, Индия, Иран, Пакистан и Турция.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино подтвердил прибытие мигрантов в страну. По его словам, их разместили в гостинице и позже перевезут в шелтер в провинции Дарьен на границе с Колумбией, откуда они будут репатриированы в страны происхождения на рейсах, финансируемых США. Процесс проходит под контролем Международной организации по миграции при ООН.

Рейс стал первым в рамках соглашения правительств Панамы и США, которое разрешает депортировать в центральноамериканскую страну граждан других государств. Всего, как сообщил Мулино, США депортируют в Панаму 360 человек. Ожидается ещё два рейса на военных самолётах, их даты неизвестны.

В МИД Панамы уточнили, что прибывшие мигранты были задержаны после нелегального пересечения границы США и не имели судимостей.

CBS News отмечает, что власти США долгое время испытывают трудности с депортацией мигрантов из Африки и Азии из-за больших расстояний, которые необходимо преодолеть, чтобы доставить их в Восточное полушарие, а также отказа правительств стран принять американские депортационные рейсы.

О том, что страны происхождения мигрантов неохотно принимают их обратно, пишет и NYT.

Сотрудник посольства США в Ташкенте в комментарии «Газете.uz» заявил, что США «категорически отвергают инсинуацию» New York Times о том, что Узбекистан не сотрудничает с американскими властями по депортации.

«Наоборот, Узбекистан был и продолжает оставаться надёжным и отзывчивым партнёром США по всему спектру активной двусторонней повестки дня, включая реагирование на запросы США о депортации мигрантов», — отметил он.

«В последние годы правительство Узбекистана тесно сотрудничает с властями США для содействия депортации сотен своих граждан, незаконно въехавших в Соединённые Штаты. Поскольку это является приоритетом для президента Трампа и его новой администрации, мы недавно активизировали наши усилия в сотрудничестве с правительством Узбекистана», — рассказал представитель дипмиссии.