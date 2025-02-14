Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 14 февраля озвучил новые возможности для занятости, предпринимательства и образования молодёжи, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Сельское хозяйство и промышленность

Для подготовки молодых специалистов, принимающих стратегические решения в управлении технологическими процессами, при технических вузах начали работу 8 передовых инженерных школ. В этом году планируется открыть ещё 17 таких школ.

В прошлом году 56 тысяч гектаров земли были выделены молодёжи. Это дало свои результаты — сейчас 153 тысячи молодых людей занимаются сельским хозяйством, отметил президент.

В этом году в Каракалпакстане, а также в Андижанской, Джизакской, Ферганской и Ташкентской областях 3300 га свободных земель будут сданы в аренду по новой системе. Теперь молодые фермеры, которые ранее получили земельные участки, вырастили урожай и заработали не менее 100 млн сумов, также смогут претендовать на аренду земли по этой схеме.

Планируется создать молодёжные кооперативы, которые помогут молодым людям приобретать знания и навыки в сфере сельского хозяйства.

Молодым предпринимателям, приобретающим помещения в молодёжных промышленных зонах по программе «промышленной ипотеки», будет предоставлен льготный кредит до 500 тысяч долларов на покупку оборудования. Проще говоря, молодые бизнесмены, получившие готовые производственные площади, смогут также на льготных условиях приобрести необходимое оборудование.

В сфере услуг для молодёжи также создадут новые возможности. Предприниматели, нанимающие молодых сотрудников и выплачивающие им зарплату не менее 3 млн сумов, будут платить социальный налог всего 1%.

Этот льготный режим будет действовать три года. Таким образом, работодатели получат выгоду, а молодые люди смогут работать официально и получать стабильный доход.

Президент отметил, что пришло время обновить и трансформировать систему «Молодёжного реестра».

Ответственным ведомствам поручено провести полный анализ всех видов социальной поддержки молодёжи и подготовить предложения по оптимизации и повышению их эффективности.

Развитие креативной экономики

По словам президента, в Узбекистане активно развивается креативная экономика, и 98% её представителей — это молодёжь.

В прошлом году был принят закон о развитии креативной экономики, который создал её правовую основу.

В «Дворце молодёжного творчества» в Ташкенте создан пилотный «Креативный парк». Теперь такие креативные индустриальные парки появятся и в регионах. Они будут обеспечены необходимыми ресурсами и инфраструктурой.

Для резидентов креативных индустриальных парков будет введён льготный налоговый режим до конца 2030 года:

ставки социального и подоходного налогов снизятся на 50%;

компании-резиденты будут уплачивать налог с оборота независимо от объёма продаж.

На базе креативных парков создадут бизнес-школы, которые будут обучать специалистов креативных сфер. В этих школах молодые люди освоят ведение бизнеса и электронную коммерцию.

Развитие IT-сектора и цифровых технологий

В этом году перед IT-сектором Узбекистана поставлена цель достичь экспорта в 1 млрд долларов.

В проект «Один миллион программистов» дополнительно вовлекут 300 тысяч молодых людей.

На платформе Coursera будет запущено более 3000 курсов с возможностью обучения на узбекском языке с использованием искусственного интеллекта.

Проект «Наследники Мухаммада Хорезми» будет запущен в Каракалпакстане, в нём примут участие ещё 1000 молодых людей.

Кроме того, достигнута договорённость с ОАЭ о реализации в Узбекистане проекта «Один миллион пользователей искусственного интеллекта». Министерству цифровых технологий поручено начать реализацию этого проекта.

В прошлом году 25 тысяч девушек прошли бесплатное обучение в сфере IT. В этом году количество девушек-программистов планируется увеличить в 2 раза.

1000 талантливых девушек будут готовиться к международным олимпиадам в IT-лагерях.

Подчёркнуто, что важно использовать технологии искусственного интеллекта для раннего выявления интересов и потребностей молодёжи, а также монетизации их потенциала и вовлечения в социально значимые проекты.

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам разработать долгосрочную стратегию по внедрению цифровой социальной экосистемы.

Президент предупредил о возможных негативных последствиях высокого уровня безработицы среди молодёжи. Для решения этой проблемы борьбу с безработицей планируется вывести на новый уровень. Махаллинские банкиры должны помочь 250 тысячам человек выйти на стабильный доход.

На совещании глава государства также объявил о выделении 400 млн долларов на поддержку молодёжного бизнеса в Узбекистане. НБУ внедрит новый пакет услуг для поддержки инициатив и идей выпускников. «Алокабанк» будет позиционироваться как «молодёжный банк» для поддержки стартапов.