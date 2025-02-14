В Ташкенте в 2024 году было официально зарегистрировано 1280 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 1189 человек и погиб 91. Эти цифры содержатся в решении кенгаша народных депутатов столицы от 10 февраля.

Большая часть ДТП — 720 — произошла с участием пешеходов. В 98 случаях причиной аварий стало превышение разрешённой скорости.

Эта статистика «говорит о необходимости уделить серьёзное внимание данному проблемному вопросу», подчёркивается в документе.

Депутаты кенгаша поставили ряд задач перед Управлением безопасности дорожного движения ГУВД столицы.

В частности, УБДД должно составить перечень улиц и перекрёстков, не отвечающих требованиям безопасности движения, и внести предложения в ответственные организации по устранению нарушений.

Управление также должно провести тщательный анализ потоков транспорта и пешеходов, ДТП с участием пешеходов, очаги аварий и разработать меры по резкому снижению случаев смертности на улицах.

Кенгаш поручил УБДД внести обоснованные предложения по выделению финансирования из дополнительных средств городского бюджета на следующие мероприятия. Среди них есть как прогрессивные, так и спорные.

приобретение 10 мобильных фоторадаров для контроля скорости движения транспорта;

для контроля скорости движения транспорта; организация в течение года на улицах и дорогах 12 приподнятых переходов в целях предупреждения ДТП с участием детей;

в целях предупреждения ДТП с участием детей; установка металлических заборов на основе анализа ДТП, связанных с переходом пешеходами улиц в не предназначенных для этого местах.

Управление дошкольного и школьного образования совместно с УБДД должны изучить необходимость организации в 87 школах и 120 детсадах классов и площадок для изучения Правил дорожного движения.

Дополнительно будет изучена возможность организации поездок в Варшаву, Копенгаген и Амстердам для изучения передового зарубежного опыта по обеспечению безопасности движения и его внедрения в Ташкенте.

Кроме того, намечено с привлечением «мозговых центров» и Департамента цифрового развития хокимията провести научные и практические исследования для изучения проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, и факторов, способствующих ДТП, а также социологических опросов среди участников дорожного движения.