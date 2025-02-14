Компании из Республики Корея разработают технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта новой железной дороги по маршруту «Ташкент — Самарканд» для движения пассажирских высокоскоростных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

14 февраля представители Узбекистана и Южной Кореи подписали документы, дающие старт практическому этапу разработки ТЭО.

Разработка ТЭО предусмотрена постановлением президента от 10 октября 2023 года (ПП-329).





ТЭО будет разрабатываться консорциумом корейских компаний, в который вошли Saman Engineering, Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture Co., Korea Railroad Corporation и Korea National Railway. Проект финансируется за счёт грантовых средств Эксимбанка Кореи.

Президент Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года сообщал о планах по строительству новой железной дороги по маршрутам «Ташкент — Самарканд» и «Самарканд — Навои — Бухара» для движения высокоскоростных поездов.