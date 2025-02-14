В пятницу днём по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщает Узгидромет. Лишь в отдельных районах Каракалпакстана, Хорезмской области и севера Навоийской области возможны небольшой дождь и снег. По Сурхандарьинской, Ташкентской и Сырдарьинской областиям местами может пройти слабый дождь.

В субботу по стране без осадков, лишь по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самакандской областям во второй половине дня местами пройдут дожди.

В воскресенье осадки в виде дождя со снегом пройдут по большинству областей Узбекистана, за исключением Каракалппакстана и Хорезмской области.

В пятницу и субботу в дневные часы воздух будет прогреваться до +7…+10 градусов. В воскресенье днём температура понизится до +3…+6. Пребладающая температура ночью составит 0…+5.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, в воскресенье 16 февраля в отдельных районах с усилением до 13−18 м/с. Местами по стране возможен туман.

В Ташкенте в пятницу возможен небольшой дождь. 15 февраля без осадков, 16 февраля — временами дождь с переходом в снег.

Дневная температура в пятницу и субботу составит +7…+10. В воскресенье ожидается понижение до +3…+6. Пребладающая температура ночью будет в пределах 0…+3.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман.