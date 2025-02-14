Тимур Рахманов, с июня 2024 года занимающий должность посла Узбекистана в Латвии, назначен одновременно послом в Литве. 11 февраля он вручил верительные грамоты президенту Литвы Гитанасу Науседе, сообщает ИА «Дунё».

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Президент Литвы заявил, что к концу 2024 года Узбекистан стал одним из крупнейших торгово-экономических партнёров его страны.

Гитанас Науседа выразил поддержку инициативам Узбекистана в рамках Европейского союза и вступлению страны во Всемирную торговую организацию. Он добавил, что проведение форума «Центральная Азия — ЕС», в Самарканде в этом году свидетельствует о высоком уровне сотрудничества Ташкента с Евросоюзом.

Президент также выразил готовность литовской стороны развивать отношения в сфере энергетики, включая обмен опытом в сфере «зелёной» энергетики.