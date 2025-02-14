В Узбекистане в период с 9 по 12 февраля вводили временные ограничения на поставку газа для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщила Узэнергоинспекция.

По данным инспекции, в периоды резкого похолодания для поддержания стабильного давления в газотранспортной системе газ в приоритетном порядке поставляется населению и социальным объектам. Лишь после нормализации давления в газопроводах газ поэтапно распределяется среди метановых заправок в полном объёме.

«Из-за повышенного спроса на природный газ и резкого похолодания по всей республике местные хокимияты временно сократили поставки газа на АГНКС согласно установленным графикам», — говорится в сообщении от 12 февраля.

В последние дни в водительских интернет-сообществах стали массово сообщать о многочасовых очередях на газовых заправках. Водители публиковали данные о неработающих АГНКС в столице. 11 февраля некоторые водители заявляли, что все метановые заправки в городе были закрыты.

Пользователи социальных сетей также отметили резкий рост цен на услуги такси в Ташкенте. Например, стоимость поездки по определённому маршруту, которая ранее составляла 14−15 тысяч сумов, подорожала до 20−23 тысяч сумов. Жители обратили внимание на сокращение количества машин в городе.

Один из владельцев АГНКС в Андижанской области сообщил, что с середины января около 70% газовых заправок не работают по решению местных властей.

Финансист Отабек Бакиров связал неработающие заправки в Ташкенте с аварией на газопроводе в Бухарской области, которая произошла 10 февраля. Официально это не подтверждалось.

«Газета.uz» писала, что на 106-м км магистрального газопровода «Бухара-Урал», принадлежащего Газлийскому управлению магистральных газопроводов, произошла утечка газа.

Министерство энергетики заявило, что до полного устранения последствий временно вводятся ограничения на подачу газа для АГНКС в регионах, чтобы обеспечить газом население и социальные объекты. Позже министерство уточнило, что после изучения ситуации было решено возобновить работу газовых заправок в согласованном с областными хокимиятами режиме.

В пресс-службе «Узтрансгаза» «Газете.uz» сообщили, что 10 февраля были перекрыты задвижки газопровода, после чего газ, оставшийся в трубе, контролируемо вышел в атмосферу. Вечером того же дня в компании заявили, что газ продолжает доставляться потребителям без перебоев через резервный газопровод.

По данным «Узтрансгазаа», авария на газопроводе была полностью устранена 11 февраля, с тех пор газ поставляется в полном объёме. В то же время, по сообщению источников «Газеты.uz», для восстановления давления требуется время.