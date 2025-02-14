Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий приостановить на 180 дней исполнение Закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), передаёт Reuters. Этот закон, принятый в 1977 году, запрещает американским гражданам и организациям давать взятки иностранным государственным должностным лицам в интересах своего бизнеса.

«С момента принятия… FCPA систематически и в постоянно растущей степени выходит за рамки надлежащих границ и злоупотребляется таким образом, что это наносит ущерб интересам Соединённых Штатов. Текущее применение FCPA препятствует достижению целей внешней политики Соединённых Штатов», — говорится в указе президента США от 10 февраля.

В документе «чрезмерно обширное» применение FCPA против американцев за «обычные практики ведения бизнеса в других странах» тратит ограниченные ресурсы прокуратуры и «активно вредит» экономической конкурентоспособности США.

Генеральному прокурору США поручено в течение шести месяцев должна пересмотреть применение закона и выпустить новые разъяснения, которые будут соответствовать внешней политике президента.

«На бумаге это звучит хорошо, но на практике это катастрофа, — сказал Трамп о законе. — Это означает, что если американец едет в другую страну и начинает там вести бизнес легально, законно или иным образом, то это почти гарантирует расследование, обвинение, и никто из-за этого не хочет вести бизнес с американцами».

«Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки», — объяснил своё решение президент США.

Фигурантами расследований в рамках FCPA в разные годы были крупные американские компании, включая Goldman Sachs и Walmart. По данным Белого дома, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам в 2024 года подали 26 исков о применении мер принудительного характера, связанных с FCPA. По меньшей мере 31 компания была под следствием.

Эксперты, опрошенные New York Times, считают, что приостановка применение этого закона может привести к росту коррупционной деятельности.