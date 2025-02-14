В многоквартирных домах Ташкента до конца 2025 года заменят 452 устаревших лифта. Хоким столицы Шавкат Умурзаков 13 февраля принял решение о мерах по подготовке городской инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2025—2026 годов.

По данным хокимията столицы, всего в городе насчитывается 9101 лифт, из которых срок эксплуатации 2042 единиц, то есть 22,4%, уже истёк. К концу 2025 года будет обновлено 452 (22,1%) из 2042 старых лифтов.

Критерии выбора обновляемых лифтов — срок службы более 25 лет и несоответствие техническим требованиям. Лифты с низким уровнем безопасности будут заменены в приоритетном порядке.

Согласно документу, наибольшее количество лифтов обновят в Шайхантахурском (63), Сергелийском (58) и Мирзо-Улугбекском (44) районах.

В Мирабадском и Юнусабадском районах заменят по 41 лифту, в Чиланзарском — 42, в Алмазарском — 35, в Учтепинском — 22, в Яккасарайском — 25, в Янгихаётском — 17, а в Бектемирском — 6.

Лифты, которые установят взамен старых, — бренда OSTEN, они будут произведены в «Технопарке», говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2024 года на некоторое время приостанавливался импорт лифтов из-за прекращения действия сертификатов соответствия импортёров лифтов. Бизнес тогда потребовал открытой конкуренции. Проблему сдвинуло с места вмешательство Сената — после запроса сенаторов выдача сертификатов возобновилась.

Позже Комитет по развитию конкуренции по этому поводу внёс ряд предложений в правительство. В частности, было предложено восстановить 17 сертификатов соответствия предпринимателей, аннулированных уполномоченным органом, привлечь частный сектор на рынок услуг по испытанию лифтов и другое.