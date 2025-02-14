Компания Yutong Bus (Китай) победила в конкурсе на поставку 200 электрических автобусов с зарядными станциями для Ташкента, сообщает пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

В конкурсе участвовали три китайские компании: BYD Auto Industry, Yutong Bus и Zhongtong Bus Holding.

«Победителем была признана компания Yutong Bus, предложившая решения, полностью соответствующие предъявляемым требованиям», — говорится в сообщении.

В рамках визита в Ташкент делегации Yutong Bus во главе с вице-президентом по международному маркетингу китайской компании Сюй Пэном состоялись её переговоры с министром транспорта Узбекистана Илхомом Макхамовым.

Фото: Минтранс.

Стороны обсудили развитие сотрудничества, обновление общественного транспорта на экологически чистые виды и расширение объёма сервисного обслуживания автобусов, отметили в «Тошшахартрансхизмат».

Как уточняет пресс-служба Минтранса, обсуждался также перспективный проект по приобретению ещё 1000 автобусов для столицы.

Кроме того, рассмотрены аспекты, связанные с созданием благоприятных условий для приобретения электробусов частными предпринимателями.

Напомним, весной 2023 года Ташкент получил крупнейшую за много лет партию автобусов большой и особо большой вместимости — в общей сложности 1000 машин, в том числе 500 автобусов на газе и 300 электробусов Yutong и — впервые за долгое время — 200 сочленённых 18-метровых автобусов («гармошек») King Long. Первая партия из 20 электробусов Yutong прибыла в Ташкент в начале 2022 года. Автобусные парки также постепенно обновляются в регионах.