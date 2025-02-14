Детям из малообеспеченных семей будут предоставлять беспроцентные образовательные кредиты, выделять дополнительные гранты и частично компенсировать стоимость обучения. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с молодёжью в резиденции Куксарой.

В ходе обсуждения подчёркивалось, что образование — наиболее эффективное решение для сокращения бедности. Поэтому в малообеспеченных семьях будут созданы необходимые условия для того, чтобы хотя бы один ребёнок получил высшее образование.

Ещё одно нововведение — внедрение новой системы обучения за рубежом талантливой и способной молодёжи, которая из-за тяжёлых семейных обстоятельств не имеет возможности учиться. Проект получит название «Яркий талант».

В рамках этого проекта из каждой махалли будут отобраны социально уязвимые, но способные молодые люди. Их таланты будут оценены, после чего для них подберут зарубежный вуз, соответствующий их потенциалу, а затем молодых людей отправят обучаться на подготовительных курсах.

Каждый год 1000 отобранных молодых людей будут отправляться в топ-100 ведущих университетов мира, при этом их расходы на обучение и проживание будут полностью покрыты.

Молодёжь, получившая образование за рубежом, включат в Национальный кадровый резерв, их будут принимать на работу в государственные органы без конкурса.

