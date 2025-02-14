Российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в изоляционное сооружение, построенное над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной станции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, беспилотник повредил изоляционное сооружение и вызвал пожар, который уже потушили. «В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», — сообщил Зеленский.

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», — заявил президент Украины.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на станции. «В ночь с 13 на 14 февраля около 01:50 группа МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышала взрыв, исходящий из (НБК), который защищает остатки четвёртого реактора бывшей Чернобыльской АЭС, что привело к пожару. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу НБК», — говорится в сообщении организации.

Фото: IAEA / Х.

По данным МАГАТЭ, пожарные службы отреагировали в течение нескольких минут. «На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней оболочки НБК. Уровень радиации внутри и снаружи остаётся нормальным и стабильным. О жертвах не сообщается», — добавили в агентстве.