Центральный банк Узбекистана представил обзор бизнес-настроений предпринимателей за четвёртый квартал 2024 года.

Деловая среда

В октябре-декабре меньше предпринимателей сообщили об улучшении деловой среды в Узбекистане. Если в третьем квартале об этом говорили 57% опрошенных представителей бизнеса, то за последний квартал — 53%. Последние два года этот показатель сохраняется в диапазоне 52−57%.

Как основные положительные факторы предприниматели отметили улучшение качества банковских услуг и расширение возможностей получения кредитов. Положительное влияние также оказали изменения в процессах получения лицензий и разрешений, а также развитие конкурентной среды.

При этом не было зафиксировано значительных улучшений в сфере таможенных тарифов и ограничений, налогового администрирования, уровня монополизации, дорожной инфраструктуры, а также в системе газо- и электроснабжения.

Экономическая активность

Несмотря на некоторое замедление роста экономической активности предпринимателей, положительные процессы продолжаются, отмечает Центробанк.

Наблюдается снижение темпов роста спроса на дополнительную рабочую силу, объёмов грузоперевозок, производства и заказов. В то же время потребление энергоресурсов, в частности газа и электроэнергии, увеличилось и приблизилось к максимальным показателям за последние годы.

В ходе исследования зафиксировано небольшое снижение уровня загрузки производственных мощностей предприятий по сравнению с предыдущим кварталом. Если во II квартале 58% предпринимателей работали на средних или высоких производственных мощностях, то в III квартале этот показатель снизился до 54%, а в IV квартале — до 50%, что стало самым низким уровнем за последние полтора года.

Эта ситуация наиболее заметна в Наманганской, Джизакской и Ташкентской областях. Однако в Андижанской, Ферганской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях уровень использования производственных мощностей был относительно высоким.

Основными причинами неполной загрузки мощностей названы перебои в газо- и электроснабжении, рост цен на автомобильное топливо, а также сложности в налоговой системе. При этом доля респондентов, указавших на перебои в газо- и электроснабжении, составила 26%.

Занятость

В четвёртом квартале наблюдалось небольшое снижение спроса на дополнительную рабочую силу по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя в целом за последние три квартала значительного роста спроса на рабочую силу в республике не наблюдалось, в Андижанской и Самаркандской областях, а также в Ташкенте зафиксировано некоторое оживление в этом направлении.

Рост потребности в работниках отмечен в сфере общественного питания, производства, строительства и ремесленничества. При этом увеличение спроса на рабочую силу произошло в компаниях с численностью сотрудников более 10 человек, в то время как в малых предприятиях этот показатель остался неизменным.

В следующем квартале ожидается рост спроса на дополнительную рабочую силу в строительстве, производстве, общественном питании и сельском хозяйстве. Прогнозируется, что больше всего начнут привлекать новых работников в Андижанской и Самаркандской областях, а также в Ташкенте.

Финансовое состояние

За последние полтора года уровень долговой нагрузки предпринимателей в целом не увеличился. Однако рост объёмов кредитных и долговых платежей наблюдался в Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях.

Хотя с начала года в целом по республике не зафиксировано значительных изменений в потребности предпринимателей в кредитных средствах, в Наманганской, Самаркандской и Андижанской областях, а также в Ташкенте спрос на кредиты остаётся относительно высоким.

Перспективы

Среднесрочные ожидания по экономическому развитию страны и перспективам бизнеса остаются положительными. Хотя в последние кварталы доля предпринимателей, ожидающих улучшения экономической ситуации, немного снизилась, почти две трети респондентов по-прежнему настроены оптимистично.

Бизнес-климат в Ташкенте и Ташкентской области

В четвёртом квартале доля предпринимателей, отметивших улучшение условий ведения бизнеса в Ташкенте и Ташкентской области, несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в целом 52% (было 57%) опрошенных респондентов положительно оценили текущую ситуацию.





Особенно улучшение бизнес-настроений наблюдалось в сфере производства, строительства, образования и коммунальных услуг. В то же время в таких секторах, как логистика, сельское хозяйство, торговля и финансы, доля предпринимателей, отметивших улучшение условий, сократилась.

По мнению опрошенных предпринимателей, положительные изменения в бизнес-среде связаны в первую очередь с улучшением качества банковских услуг (почти 80% опрошенных), расширением возможностей получения кредитов (62%), а также укреплением конкурентной среды (50%).

Тем не менее, в регионах не зафиксировано значительных положительных изменений в таможенных тарифах и ограничениях, уровне монополизации, налоговом администрировании, а также в обеспечении газом и электроэнергией.





Респонденты отметили, что положительные тенденции в обеспечении газом и электричеством, наблюдавшиеся в III квартале (июль-сентябрь), несколько ухудшились в IV квартале (октябрь-декабрь). В среднем темпы улучшения дорожной инфраструктуры также снизились, что особенно отметили представители строительной, торговой, туристической и коммунальной сфер.

Процедуры получения лицензий и сертификатов, а также сложности в налоговом администрировании наиболее остро затронули предприятия, работающие в сфере логистики, общественного питания и торговли.

В отчётном периоде отмечен умеренный рост потребления топлива и энергии, а также увеличение объёмов заказов. Однако в последние два квартала значительных изменений в грузоперевозках, спросе на дополнительную рабочую силу и выплатах по кредитам и займам не зафиксировано.

Потребление топлива и энергии в четвёртом квартале увеличилось по сравнению с предыдущим периодом, однако объёмы производства несколько снизились.

За последние три квартала доля предпринимателей, работающих на относительно низких производственных мощностях, выросла и в четвёртом квартале достигла 55% (в предыдущем квартале — 50%). Это особенно заметно в сельском хозяйстве, строительстве и сфере образования. В то же время предприятия в областях медицины, информационно-коммуникационных технологий и бытовых услуг продолжают работать на средних и относительно высоких мощностях.





К основным причинам неполного использования производственных мощностей предприниматели столицы и Ташкентской области относят перебои в газо- и электроснабжении (25% опрошенных, было меньше 20% в третьем квартале), недостаточный уровень спроса на внутреннем рынке, а также высокие расходы на аренду помещений.

Прогнозы на следующий квартал

Предприниматели ожидают дальнейшего роста потребления топлива и энергии. Наибольший рост по этому показателю может быть зафиксирован в коммунальных услугах, общественном питании и строительстве. Кроме того, доля положительных ожиданий по объёмам грузоперевозок увеличилась с 40% в третьем квартале до 47% в четвёртом квартале.

Ожидается рост спроса на рабочую силу в медицине, образовании, общественном питании и строительстве, в то время как положительные ожидания по объёмам производства и заказов несколько снизились.

Отмечается вероятное увеличение спроса на кредитные средства в сферах образования, медицины и общественного питания.





Доля предпринимателей, ожидающих улучшения экономической ситуации и бизнес-среды, снизилась с 62% до 56%.