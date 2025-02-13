Узбекистан впервые за 26 лет завоевал золотую медаль на зимних Азиатских играх, проходящих с 7 по 14 февраля в китайском Харбине. Историческую медаль принесли российские фигуристы Дмитрий Чигирев и Екатерина Гейниш, с 2024 года представляющие национальную сборную.

В парном фигурном катании Чигирев и Гейниш показали лучший результат в короткой программе — 64,55 балла. Следом идут пары из Японии (58,49) и КНДР (56.68).

В произвольной программе северокорейский дуэт Тэ Ок Рем и Кум Чол Хан занял первое место (112,2), Узбекистан с небольшим отрывом расположился на второй позиции (111,88), Япония в составе Юны Нагаоки и Сумитады Моригути — на третьей (109,86).





По сумме двух прокатов Чигирев и Гейниш завоевали золотую медаль (176,43), КНДР — «серебро» (168,88), Япония — «бронзу» (168,35).

Это всего лишь второй раз в истории, когда золото зимних Азиатских игр в фигурном катании уходит в Узбекистан. В 1999 году в южнокорейском Канвондо на первой строчке оказалась заслуженная спортсменка Узбекистана Татьяна Малинина.

Всего за всю историю зимних Азиатских игр сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

В зимних Азиатских играх в Харбине участвуют более 1200 спортсменов из 34 стран и регионов. Узбекистан благодаря единственной золотой медали поднялся на пятое место в общекомандном зачёте.

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