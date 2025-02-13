Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 14 февраля.

Курс доллара США по итогам дневных торгов увеличился на 14,88 сума — до 13 003,95 сума.

В четверг банки покупали доллар в пределах 12925−12970 сумов (Asia Alliance Bank) и продавали населению в пределах от 12990 сумов (Apex Bank и Poytaxt Bank) до 13050 сумов.





С начала года сум обесценился на 0,65% — с 12920,48 до 13003,95 сума (+83,47 сума). Для сравнения: за аналогичный период 2024 года девальвация составляла 1,15% (+141,27 сума).

В 2024 году объём экспорта Узбекистана вырос на 8,4% — до 26,95 млрд долларов, а экспорт без учёта золота увеличился на 16,5% — 19,5 млрд долларов.

Импорт вырос на 0,8% — почти до 39 млрд долларов, главным образом за счёт увеличения закупок энергетических ресурсов, нефти, продовольственных товаров и услуг. В то же время импорт машин, оборудования и химической продукции сократился.

В результате отрицательное сальдо торгового баланса сократилось с 13,79 млрд до 12,04 млрд долларов.

Эти факторы, в свою очередь, способствовали балансировке спроса и предложения на внутреннем валютном рынке и сыграли ключевую роль в стабилизации обменного курса сума, говорится в отчёте Центробанка о денежно-кредитной политике за четвёртый прошлого года.

Также стоит отметить, что в прошлом году объём денежных переводов в Узбекистан вырос почти на 30% — до 14,8 млрд долларов.

В результате сум за 2024 год обесценился на 4,71%.