Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил перед журналистами в Белом доме и ответил на вопросы о завершении российско-украинской войны. «Газета.uz» приводит главные тезисы американского лидера.

Трамп заявил, что у него состоялась «очень хорошая беседа» с Путиным и российский президент «хочет, что это (война в Украине — ред.) закончилось». По его словам, они оба ждут встречи друг с другом.

«Мы ожидаем, что он приедет сюда [в США], а я приеду туда [в Россию], и мы встретимся также в Саудовской Аравии… посмотрим, что мы можем сделать. Но мы хотим закончить войну. Это катастрофа», — сказал Трамп.

По словам президента США, окончательное решение об этом ещё не принято, а дата этой встречи «ещё не назначена», но она может состояться в «недалёком будущем».

На вопрос, будет ли присутствовать на встрече президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил: «Наверное, у нас будет первая встреча, а потом посмотрим, что можно сделать со второй». Он также сказал, что «подумает» о визите в Киев.

Трамп отказался раскрывать детали своего мирного плана по Украина, но отметил, что его администрация «добилась большого прогресса».

Трамп сказал, что не считает «практичным» членство Украины в НАТО, согласившись с заявлением министра обороны США Пита Хегсета, которое тот сделал на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе в среду. «Он считает это маловероятным и непрактичным. Я думаю, он прав. Задолго до президента Путина они [российские власти] говорили, что не допустят этого… Они говорили, что Украина не может вступить в НАТО», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос, видит ли он Украину полноправным членом мирного процесса, Трамп сказал, что украинским властям «придётся заключить мир». «Их людей убивают. Я думаю, им придётся заключить мир», — сказал он.

США продолжают оказывать помощь Украине, иначе «Путин подумал бы, что выиграл», заявил Трамп, но подчеркнул, что потребовал гарантий возвращения эти средств от Киева. «Украина согласна на это», — добавил он.

Возвращение Украины к границам 2014 года Трамп назвал «маловероятным», но не исключил, что часть оккупированных Россией территорий, по его мнению, вернётся под контроль Киева.