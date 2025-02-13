Главы МИД ведущих стран Европы заверили, что их страны готовы увеличить помощь Украине и поддерживают её территориальную целостность. Заявление было сделано после заседания в формате Weimar+ по безопасности Украины, которое прошло в Париже 12 февраля.

Контекст: 12 февраля новый министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года «нереалистичная цель» и отверг перспективу вступления Киева в НАТО. В этот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и анонсировал их скорую встречу. Трамп также согласился со словами Хегсета о том, что Украина вряд ли вернёт оккупированные земли и заявил, что не считает членство страны в НАТО «практичным».

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за её независимость, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Испании и Великобритании, а также руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Евросоюза.

Участники совещания отметили, что продолжат поддерживать Украину, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. «Мир, который гарантирует интересы Украины и наши собственные. Мы с нетерпением ждём обсуждения дальнейшего пути вместе с нашими американскими союзниками», — говорится в заявлении.

В заявлении также подчёркивается, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров». «Украине должны быть предоставлены надёжные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине является необходимым условием для прочной трансатлантической безопасности», — заявили участники заседания.

«Независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Нашим приоритетом сейчас должно быть усиление Украины и предоставление действенных гарантий безопасности. Европа должна играть центральную роль в любых переговорах», — написала по итогам заседания глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

На высказывания Трампа и Хегсета также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы все хотим только мира. СПРАВЕДЛИВОГО МИРА. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ», — написал Туск в сети Х.

Бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сравнил разговор Трампа и Путина с Мюнхенским договором 1938 года.

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — идти на очень большие уступки ещё до их начала. Даже Чемберлен (премьер-министр Великобритании в 1937—1940 годы — ред.) не опускался так низко в 1938 году. И тот Мюнхен закончился очень плохо», — написал политик.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что приветствует возможный мирный договор между Россией и Украиной, но назвал «прискорбным» факт, что администрация Трампа «уже пошла на публичные уступки Путину ещё до начала переговоров».

«На мой взгляд, было бы лучше обсуждать возможное членство Украины в НАТО или возможную потерю страной территорий только за столом переговоров и не снимать этот вопрос со стола заранее», — сказал он на полях совещание министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 февраля.

Писториус добавил, что Европа «должна участвовать в переговорах», поскольку она напрямую столкнётся с последствиями любой сделки.