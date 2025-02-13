Компания Streetpark Systems выиграла торги на организацию единой информационной системы городского паркинга в Ташкенте, следует из данных системы электронных госзакупок Республиканской товарно-сырьевой биржи.

Компания «Ташкент инвест» при хокимияте Ташкента объявила отбор наилучших предложений в середине декабря 2024 года. Техническое задание предусматривало создание программного комплекса «Платные стоянки» для управления городскими местами стоянки автомобилей и автоматизации их использования.

Система, оператором которой станет «Ташкент инвест», предназначена для контроля за парковочными местами в Ташкенте, управления их загрузкой, внедрения платной системы и тарифной политики, а также обеспечения наличных и безналичных платежей, защиты данных и кибербезопасности. Пользователи, как ожидается, смогут оплачивать за парковку через мобильное приложение, личный кабинет на интернет-портале или по SMS.

Согласно условиям отбора, договор заключается на 10 лет. Стартовая цена лота на понижение составляла 8,22 млрд сумов.

В конкурсе принимали участие две компании — «Интермобилити» и Streetpark Systems. Первая предложила выполнить работу за 7,15 млрд сумов (без НДС), вторая — 6,78 млрд сумов.

По итогам заседания закупочной комиссии 29 декабря победителем признана Streetpark Systems. Стоимость контракта с учётом НДС составит 7,59 млрд сумов.

Напомним, в конце ноября совместное предприятие Balcomuz стало победителем аукциона на организацию платных парковок на 86 участках улиц Ташкента. Компания предложила за трёхлетнюю аренду площадок под стоянки свыше 120 млрд сумов, однако договор с ней, а также с резервным победителем не был заключён, заявили в E-Auksion.

17 декабря прошли повторные торги, которые выиграла компания Streetpark Systems, предложившая 62,93 млрд сумов за лот.

Решением хокима Ташкента в октябре был утверждён порядок организации и тарифы для платных парковок. Цены установлены в зависимости от тарифных зон и составляют от 5 тысяч до 12 тысяч сумов за час.

Оплата за стоянку будет производиться владельцу парковки на основании данных биллинговой системы «Платные парковки», как в безналичной форме, так и наличными (если это предусмотрено техническим оборудованием). Часть средств оператор переводит в целевой фонд развития автомобильных дорог при Главном управлении экономики и финансов Ташкента в соответствии с договором аренды.

При этом в проформе договора также предусмотрены выплаты за услуги технического сопровождения, которая не должна превышать определённую сумму за весь срок действия договора (10 лет). Цена услуг за квартал составляет часть от 2% доходов, полученных от платы за парковку, которую пользователи вносят техническому оператору («Ташкент инвест»). Итоговая сумма рассчитывается с учётом среднего количества подключённых парковочных мест и за вычетом ранее оплаченных этапов работ.

Таким образом, Streetpark Systems не только будет создавать платные парковки в Ташкенте, но и будет оказывать техническую поддержку единой системы, к которой будут подключаться будущие участники рынка, и получать за это деньги.

О Streetpark Systems

Согласно данным ЕГРПО, Streetpark Systems зарегистрирована 13 ноября этого года. Учредителями компании являются Кудратбек Дилшадович Якубов (также владеет долями в Leader Great Trade, Aziz Export 777, Prime Avto Consulting), которому принадлежит контрольная доля в 75%. Ещё по 12,5% владеют венгерская iCell Mobilsoft Zrt и Kasy Park.

Kasy Park была первой компанией, которая в 2021 году выиграла тендер на создание системы платных парковок в рамках государственно-частного партнёрства с хокимиятом Ташкента на 10 лет. Однако Управление транспорта так и не передало ей территории для организации парковочных мест из-за отсутствия правовой базы.

Учредителями Kasy Park указаны Миродил Нигматджан угли Фазилов (Oazis Lux Investments, Benchmark Distribution, ADM Invest), у которого 55%, а также строительная компания Oldfolk (40%) и Гульнора Акрамовна Нигманова (5%).

О платных парковках

13 ноября «Газета.uz» писала, что в Ташкенте объявлен аукцион за право организации платных парковок.

В рамках одного лота планировалось передать в аренду площади на 262,8 тысячи кв. м во всех районах города, в том числе 6571,3 кв. м — в радиусе 200 м от станций метро. Согласно топографической карте, речь шла о 86 участках общей протяжённостью 111,6 км (список улиц).

Большая часть площадей приходится на Мирабадский (71,9 тысячи кв. м), Яккасарайский (36,5 тысячи кв. м), Сергелийский (29,5 тысячи кв. м), Шайхантахурский (27,8 тысячи кв. м) и Алмазарский (26,7 тысячи кв. м) районы.

Срок аренды составляет 36 месяцев. В течение двух лет арендатор должен инвестировать минимум 5 млн долларов для оснащения парковочных мест и сдачи их в эксплуатацию, закупку и установку паркоматов и средств для организации движения, а также подключение к инженерным и коммуникационным сетям.

Стартовая цена аренды за год, как отмечалось выше, составляла 57,21 млрд сумов (расчёты в разрезе каждой парковки исходя из расположения и площади).