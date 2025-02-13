Президент Узбекистана 30 января подписал указ о совершенствовании процедур финансирования системы социальной защиты.

В преамбуле документа отмечается, что он направлен на улучшение формирования и использования средств фондов «Саховат ва кумак», «Женская тетрадь» и «Молодёжная тетрадь» (фонды «Социальные тетради») для реализации программы «От бедности к благополучию», улучшение условий жизни населения в регионах, развитие предпринимательства, а также внедрение новых подходов по сокращению бедности.

С 1 апреля социальная помощь через фонды «Социальные тетради» будет предоставляться семьям, включённым в Реестр бедных семей, а социальная помощь по улучшению жилищных условий и охране здоровья — также семьям, месячный доход которых не превышает двукратного размера минимальных потребительских расходов на каждого члена семьи.

С этой же даты внедряются новые инструменты поддержки через фонды «Социальные тетради» для семей, включённых в Реестр бедных семей:

выделение за счёт фондов «Женская тетрадь», «Молодёжная тетрадь» и «Саховат ва кумак» грантов в размере до 60-кратного размера базовой расчётной величины (БРВ) на финансирование социальных проектов, направленных на обеспечение занятости и социальной активности соответственно не менее 3 женщин, представителей молодёжи и других нуждающихся категорий населения;

за счёт фонда «Молодёжная тетрадь»: ежемесячное покрытие расходов на проезд в размере до однократного размера базовой расчётной величины молодёжи с инвалидностью для посещения ею параспортивных кружков; закупка спортивной формы, инвентаря, музыкальных инструментов для молодёжи, посещающей на регулярной основе в течение 6 месяцев спортивные кружки и кружки искусств, стоимостью, не превышающей 10-кратного БРВ;

покрытие расходов на реконструкцию и ремонт жилья посредством фонда «Саховат ва кумак» в размере до 150-кратного размера базовой расчётной величины семьям, которым причинен ущерб вследствие пожара, наводнения, землетрясения и других техногенных явлений.

Кроме того, с 1 апреля вместо единовременной материальной помощи, выплачиваемой посредством фондов «Молодёжная тетрадь», а с 1 сентября 2025 года — фондов «Женская тетрадь», будут выплачиваться пособия, предусмотренные для малообеспеченных семей за счёт средств государственного бюджета. При этом для назначения и выплаты пособий занятость членов семей, включённых в Реестр бедных семей, не учитывается в течение 6 месяцев.

C 1 апреля в Каракалпакстане и Хорезмской области вместо единовременной материальной помощи, предоставляемой нуждающимся семьям, будет внедрён порядок выделения семьям из Реестра бедных семей субсидии для покрытия расходов на бурение артезианских скважин, установку водных насосов в их домах и закупку фильтров питьевой воды. Эта субсидия будет финансировать за счёт госбюджета. Она выделяется в размере 90% расходов на бурение скважин и установку насосов и фильтров, но не более 30 БРВ.

С 1 мая единовременные пособия в размере 6 БРВ лицам, освобождённым из мест лишения свободы, будут выплачивать через центры социальных услуг «Инсон» с сохранением действующего порядка его назначения. При этом до 1 декабря ответственные госорганы должны внести в Администрацию президента предложения по социализации таких лиц, а также назначению им единовременного пособия исходя из их материального и имущественного положения.

При хокимиятах районов и городов будут созданы фонды «Инфраструктура и социальная стабильность». Использование их средств будет производиться по решению районных и городских кенгашей народных депутатов.

Средства фондов «Инфраструктура и социальная стабильность» могут направляться на реализацию социальных проектов: