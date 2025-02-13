В результате опрокидывания автобуса рано утром 11 февраля в Джамбайском районе Самаркандской области пострадали 22 женщины, сообщил телеканал Milliy со ссылкой на главного врача районного медицинского объединения.

При этом в УБДД УВД области «Газете.uz» накануне заявили, что при аварии на месте погиб один пассажир — 68-летний мужчина, не уточнив, находился он в автобусе или в автомобиле, с которым произошло столкновение.

Когда журналист пытался уточнить информацию о количестве пассажиров и наличии пострадавших, представитель УБДД бросил трубку.

В МЧC Узбекистана, где «Газета.uz» также запрашивала комментарий, советовали обратиться в СБДД.

На фотографиях и видео можно увидеть разбитые боковые, заднее и переднее стёкла автобуса, что указывало на возможных пострадавших.

Главврач Тозагул Холикова сообщила телеканалу Milliy, что в больницу поступили 23 женщины, одна из них скончалась на месте аварии.

Ранения у женщин оказались серьёзные — 16 пассажирок были размещены в отделение хирургии, 2 женщины — в реанимацию. «Их состояние немного тяжёлое, в реанимационном состоянии», — заявила врач.

Туристический автобус направлялся из Самарканда в Ташкент. По сообщениям, водитель автобуса не рассчитал дистанцию и скорость и резко затормозил.