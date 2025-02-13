Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 13 февраля в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности исправительной работы с осуждёнными.

Заместитель министра внутренних дел — начальник Следственного департамента при МВД Узбекистана Рамазон Ашрапов сообщил, что есть необходимость включения в законодательство норм, направленных на поощрение законопослушного поведения осуждённых, уважения к человеку, обществу, труду, правилам и традициям общества.

По его словам, в воспитательных целях важно привлекать осуждённых к чтению научно-популярных и художественных книг. «Потому что чтение художественной литературы поможет осуждённому понять не только свои чувства и эмоции, но и осознать чувства и эмоции других людей в обществе, их мировоззрение и желания», — заявил он.

Законопроектом предлагается внести в Уголовный кодекс новую статью 74−1 о «нравственном исправлении осуждённых» путём привлечения их к чтению книг. Осуждённые, которым необходимо полностью отбыть срок наказания, смогут сократить его на 3 дня за каждую прочитанную книгу из утверждённого списка при условии успешной сдачи экзамена в установленном порядке.

Кроме того, при решении вопросов условно-досрочного освобождения или замены наказания на более мягкое (на основании статей 73 и 74 УК) будет учитываться участие осуждённого в данной программе.

Также в Уголовно-процессуальный кодекс (статья 536−1) и Уголовно-исполнительный кодекс (статья 80−1) планируется внести изменения, регулирующие процессуальный порядок сокращения срока наказания за самостоятельное исправление осуждённого и обеспечение необходимой учебной литературой.

Рамазон Ашрапов заявил, что во всех 49 учреждениях исполнения наказания в Узбекистане имеются библиотеки, где собрано свыше 230 тысяч книг, включая свыше 44,7 тысячи иностранных книг, 209 книг, написанных на шрифте Брайля.

В 2012 году в федеральных тюрьмах Бразилии была запущена инициатива, согласно которой каждая прочитанная книга из утверждённого списка сокращала срок заключения на четыре дня, но не более чем на 48 дней в год. Для этого заключённые должны были написать сочинение по прочитанному материалу.

В Казахстане с 2021 года в исправительных учреждениях Карагандинской области реализуется пилотный проект, по которому осуждённые, прочитав определённое количество книг из предложенной литературы, публично пересказывают их на комиссии и пишут эссе. После этого комиссия даёт заключение о поощрении осуждённых, что влияет на изменение условий содержания и досрочное освобождение.