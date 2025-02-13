Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 13 февраля приняла в первом чтении закон о переходе на проактивную систему назначения пенсий, сообщила нижняя палата парламента.

Документ направлен на улучшение качества государственных услуг и внедрение цифровых технологий в пенсионную систему.

Поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан» позволят автоматически назначать пенсию мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам — 55 лет.

Сегодня для назначения пенсии граждане должны были подавать заявление и предоставлять документы, подтверждающие их право на выплаты. Теперь этот процесс будет автоматизированным в рамках информационного обмена между соответствующими министерствами и ведомствами.

Заместитель министра экономики и финансов Гулнора Рахимова сообщила, что благодаря этим изменениям в среднем 250 тысяч человек в год не будут посещать Пенсионный фонд и центры государственных услуг для подачи заявления, что позволит им сэкономить время и средства.

Напомним, согласно постановлению президента от 31 октября 2023 года, запуск проактивной формы назначения пенсии планируется с 1 марта 2025 года.

Помимо нововведений в пенсионную систему, законопроект предусматривает передачу полномочий по назначению и выплате всех видов пособий Национальному агентству социальной защиты. В связи с этим планируется внесение изменений в законы «О государственной пошлине» и «О занятости населения», что оптимизирует процесс социальной поддержки нуждающихся категорий граждан.