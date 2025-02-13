Протокол о сотрудничестве между Самаркандом и Коньей в статусе городов-побратимов был подписан 10 февраля в турецком городе, сообщила пресс-служба движения «Юксалиш».

Подписи под документом поставили президент Союза муниципалитетов тюркского мира мэр Коньи Ибрагим Алтай и хоким Самарканда Фазлиддин Умаров.

В протоколе закреплены намерения сторон развивать партнёрство на основе принципов взаимного уважения, доверия и равенства в таких сферах, как обмен опытом, экономическое сотрудничество, образование, здравоохранение, молодёжная политика, спорт, туризм, охрана исторического и культурного наследия, экология, энергетика, культура, искусство, информационные технологии и транспорт.

Кроме того, предусмотрена поддержка инвесторов и предпринимателей, содействие в реализации совместных проектов, финансируемых международными организациями, и социальные инициативы в поддержку социально уязвимых групп населения.

Делегация Узбекистана находится в Турции для участие в программе стажировки для хокимов. В составе делегации также председатель движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов. На его переговорах с Ибрагимом Алтаем обсуждались возможности для расширения сотрудничества двух стран.

Конья — один из крупнейших городов Турции, известный богатой историей и культурным наследием. Это также важный промышленный и сельскохозяйственный центр. В Конье сосредоточены университеты и технопарки, способствующие в том числе развитию IT-сектора и научных исследований.