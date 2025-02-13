В Узбекистане будет внедрена новая система поиска, отбора и подготовки талантливых спортсменов посредством цифровизации. Об этом говорилось 13 февраля на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Для этого будет запущена отдельная цифровая платформа. В общеобразовательных школах будут выявлять способности учащихся к тому или иному виду спорта, и эти данные будут вноситься в электронную платформу.

Спортивные школы на основе этих критериев будут отбирать молодёжь и готовить их физически и психологически. Ежедневные результаты и достижения спортсменов также будут размещаться в единой электронной системе.

Спортивные федерации будут приглашать молодёжь, показавшую лучшие результаты, на сборы национальных команд и проводить их селекцию. Для молодёжи, привлечённой в национальные команды, будет создана цифровая система мониторинга физических показателей. Данные спортсменов можно будет направлять зарубежным экспертам для получения рекомендаций.

На этой платформе будут доступны онлайн-консультации по допустимым и запрещённым препаратам для заболевших спортсменов, что поможет предотвратить неприятные ситуации, связанные с допингом. Система также позволит оценивать работу тренеров, говорилось на совещании.

Коме того, на встрече обсудили развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни.

В прошлом году охват молодёжи массовыми спортивными соревнованиями достиг 10 миллионов человек. Однако не во всех районах уделяется одинаковое внимание привлечению молодёжи к спорту с детства, отмечалось на совещании. Например, в прошлом сезоне «Олимпиады пяти инициатив» только 15% из 150 тысяч молодых людей, победивших на районном этапе, были отобраны в спортивные школы.

Теперь каждую неделю в махаллях будут проводиться мероприятия по массовой физической активности, к ним привлекут лиц с инвалидностью. В разрезе махаллей будет вестись «Рейтинг физической активности населения». Самым активным семьям вручат тренажёры, а в наиболее активных махаллях построят и оснастят спортплощадки.

На совещании отмечалось, что уровень привлечения школьников к спорту не соответствует требованиям. В каждой школе теперь обязательно должно быть не менее одного кружка по олимпийским единоборствам и командным видам спорта.

Минспорта закрепит тренеров спортшкол за учителями физкультуры, а спортивные федерации адаптируют по одной школе в каждом районе к своему виду спорта, обеспечивая их инвентарём и тренерами.

Между школами будут организованы соревнования по олимпийским видам спорта. Ученики, показавшие лучшие результаты будут проходить селекцию, а учителя физической культуры, показавшие результаты, будут поощряться.

На сегодняшний день в Узбекистане в 203 вузах очно учатся 700 тысяч студентов. На совещании отмечена важность увеличения охвата студентов спортом не менее чем на 50%. В каждом вузе создадут не менее трёх спортивных клубов по олимпийским видам спорта, а Минспорта окажет им научно-методическую поддержку и создаст условия для использования базы Университета физической культуры и спорта в Чирчике.

Поставлена цель увеличить охват населения массовым спортом до 15 миллионов человек. Ответственность за это возложена не только на Минспорта, но и на руководителей, включая хокимов областей, городов и районов. Запланировано двукратное увеличение вовлечённости лиц с инвалидностью.

На совещании также обсудили вопросы здорового питания — отмечалось, что оно не менее важно, чем физическая активность.

Согласно проведённым исследованиям, 44% населения Узбекистана не занимается физической активностью, а 36% не придерживается правил здорового питания. «Вызывает серьёзное беспокойство снижение потребления злаковых и бобовых продуктов, фруктов и овощей, в то время как потребление соли и сахара растёт», — отмечается в сообщении. В результате 56% населения страдает избыточным весом, а 38% — проблемами с артериальным давлением. Неинфекционные заболевания становятся основной причиной преждевременной смертности.

В этой связи будет запущено движение «Здоровый человек — здоровая нация». Ответственным лицам поручено усилить пропаганду здорового питания и физической активности, подготовить социальные ролики и транслировать их на центральных телеканалах.

Президент подчеркнул необходимость законодательного закрепления этих вопросов и поручил в кратчайшие сроки пересмотреть закон «О физической культуре и спорте» с учётом современных требований.