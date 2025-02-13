В Узбекистане будет организовано общенациональное движение «Здоровый человек — здоровая нация». Об этом было объявлено на совещании у президента, председателя Национального олимпийского комитета Шавката Мирзиёева в четверг.

Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% не придерживается правил здорового питания, отмечалось на совещании.

«Вызывает серьёзное беспокойство снижение потребления злаковых и бобовых продуктов, фруктов и овощей, в то время как потребление соли и сахара растёт», — отмечается в сообщении. В результате 56% населения страдает избыточным весом, а 38% — проблемами с артериальным давлением. Неинфекционные заболевания становятся причиной преждевременной смертности.

Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить «народные и действенные» социальные ролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость законодательного закрепления этих вопросов и поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон «О физической культуре и спорте» с учётом современных требований.

На совещании также говорилось, что теперь каждую неделю в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, а к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажёры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.