Группа из 17 человек, включая заместителя управления Таможенного комитета, подозревается в незаконной организации религиозной организации. Об этом сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана, которая совместно с МВД провела оперативное мероприятие в Ташкенте.

Сообщается, что группа в ночное время собиралась в одном из ресторанов национальной кухни и использовала разную религиозную литература. В составе группы три сотрудника таможенных органов, студент Ташкентского государственного университета востоковедения, заместитель директора технопарка, заместитель главы частной автошколы, торговцы автомобилями на Сергелийском авторынке и другие.

Подозреваемым от 24 до 49 лет. По данным следствия, замначальника управления ТК «фанатично» посвятил себя религии и с 2021 года «регулярно проводил неофициальные религиозные уроки». За каждый урок он собирал с участников деньги и передавал их наставникам.

Уроки через Telegram проводил 36-летний узбекистанец, проживающий в Египте. Религиозные лекции, согласно сообщению, также читал студент университета востоковедения.

В отношении замначальника управления ТК, оперативного сотрудника и старшего инспектора таможенной службы, студента вуза и других членов группы возбуждено уголовное дело по стате 216 Уголовного кодекса — «незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций». В качестве подозреваемых к делу привлечены и другие лица, говорится в сообщении (их число не уточняется).