В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка «Графика художников СНГ». Она представляет вниманию произведения в техниках офорта, линогравюры, литографии, шёлкографии, а также акварель из коллекции Национального банка (НБУ).





Между названием экспозиции и её содержанием имеет место несоответствие. Большинство работ датируются 1970−1980-ми годами, тогда как Содружество независимых государств было образовано в декабре 1991-го. Графика, созданная в первые годы независимости и начале 2000-х, представлена единичными листами преимущественно узбекистанских художников. Это «Старый город III» в технике офорта Анвара Мамаджанова, акварель из серии «Белая Бухара» Марата Садыкова и другие.

Значительная часть работ связана с именем народного художника Узбекистана Медата Кагарова (1940−2011), который мастерски владел техниками европейской школы живописи и графики. С десяток эстампов (листов с оттисками с различных печатных форм), созданных художниками из разных городов советских республик, содержат дарственные надписи, в которых упоминаются сам Кагаров и его жена Инна Васильева.

Другой объединяющей нитью масштабной экспозиции является Дом творчества Союза художников СССР на озере Сенеж в Московской области (Россия). Он функционировал с 1945-го по 1991-й год и служил местом для отдыха и работы живописцев, графиков, дизайнеров, монументалистов со всех союзных республик. Художники заезжали в «Сенеж» группами и оставались на два месяца, чтобы общаться, обмениваться опытом и созидать. За это время к ним периодически заглядывала комиссия и отбирала лучшие работы на Всесоюзные выставки.

В галерее НБУ можно увидеть произведения печатной графики, созданные участниками групп графиков и живописцев, которые провели в «Сенеже» осень 1976-го, весну 1977-го и лето 1983 года. Среди них художники из России, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Украины, Грузии, Латвии, Молдовы и Узбекистана.

Графические произведения демонстрируют не только изумительное мастерство авторов, но и раскрывают эстетические, философские взгляды художников того времени.

«Каждая работа в коллекции — это отдельная история, отражающая многогранность жизни, ценности и культурное наследие авторов. Выставка стремится показать, как графическое искусство служит мостом между прошлым и настоящим, объединяя людей через общечеловеческие темы, такие как труд, коллективное единство, связь с природой, культурная и национальная идентичность и философские размышления о времени», — отмечают в пресс-релизе кураторы.





Выставка графики из коллекции НБУ продлится до 23 февраля.