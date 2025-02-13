Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Узбекистан 3−4 апреля для участия в первом саммите ЕС — Центральная Азия, сообщила пресс-служба Делегации Евросоюза в Узбекистане

Саммит пройдёт под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева при участии лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Напомним, местом проведения ранее был определён Самарканд. Напомним, саммит должен был пройти в 2024 году, но был перенесён на 2025-й в связи с тем, что в минувшем году в Евросоюзе происходило формирование нового правительства.

«Cаммит станет ключевой возможностью для Европейского Союза продемонстрировать свой геополитический интерес в углублении двустороннего взаимодействия и расширении регионального сотрудничества с Центральной Азией. В условиях изменяющегося геополитического ландшафта, отмеченного незаконной агрессивной войной России против Украины и продолжающимися событиями в Афганистане, отношения между ЕС и Центральной Азией приобретают все большее стратегическое значение», — говорится в сообщении.

Во время саммита, как ожидается, ЕС подтвердит свою приверженность расширению сотрудничества в сферах взаимных интересов, включая транспорт и цифровую взаимосвязность — внутри региона и с ЕС, стратегическое сырье, экономику и безопасность, переход к экологически чистым и эффективным источникам энергии.

«Мы живём в мире хаоса и фрагментации, где единственным возможным решением для ЕС является укрепление партнёрств ради мира и процветания. В многополярном мире необходимо более активное и адресное взаимодействие. Первый саммит ЕС — Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе во имя мира, безопасности и устойчивого развития, с полным соблюдением норм международного права», — заявил Антониу Кошта.

Напомним, в октябре 2022 года в Казахстане и в июне 2023 года в Кыргызстане состоялись две встречи лидеров ЕС и стран Центральной Азии. Кроме того, прошёл ряд министерских встреч, последняя из которых состоялась в Люксембурге в 2023 году, где была согласована совместная дорожная карта по углублению связей между ЕС и Центральной Азией.

20-я министерская встреча ЕС — Центральная Азия состоится 4 марта в Ашхабаде (Туркменистан) и будет посвящена подготовке к саммиту.

В 2019 году ЕС принял новую Стратегию по Центральной Азии, которая подчёркивает растущее стратегическое значение региона для интересов Евросоюза. Обновлённая стратегия направлена на развитие более прочного и инклюзивного партнёрства с государствами Центральной Азии, чтобы регион стал cильнее, более устойчивым к вызовам, процветающим и тесно взаимосвязанным экономическим и политическим пространством.

ЕС является вторым крупнейшим торговым партнёром региона, а также крупнейшим инвестором, на долю которого приходится более 40% всех инвестиций в Центральную Азию. Для углубления двусторонних связей ЕС согласовал Cоглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) со всеми странами Центральной Азии, за исключением Туркменистана. Отметим, с Узбекистаном этот документ пока не подписан.