Датские активисты запустили сатирическую петицию о покупке Калифорнии у США в ответ на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты должны получить контроль над Гренландией — автономной территории Дании, сообщает CNN. Её подписали более 200 тысяч человек.

«Вы когда‑нибудь смотрели на карту и думали: „Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков“. … Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа! Да, вы не ослышались. Калифорния может стать нашей», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Denmarkification («Данификация»).

В петиции приводится ряд преимуществ Калифорнии, включая «300 солнечных дней в году», «технологическое господство», плантации авокадо и наличие «Диснейленда». Последний предлагается переименовать в «Ганс Христиан Андерсенленд».

«Микки Маус в шлеме викинга? Да, пожалуйста», — пишут авторы петиции, добавляя, что Дания может дать Калифорнии «колоссальную свободу».

Они отметили, что президент США «не самый большой поклонник Калифорнии» и выразили уверенность, что он будет готов расстаться с ней «за правильную цену».

«Что касается воли граждан? Ну, давайте посмотрим правде в глаза — когда это его останавливало? Если Трамп хочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию», — говорится в петиции.

Авторы обращения предлагают собрать для этой цели 1 трлн долларов («плюс-минус несколько миллиардов»). В случае покупки они предлагают переименовать Калифорнию в Новую Данию, а также привнести в штат датские ценности: хюгге в Голливуд, велосипедные дорожки в Беверли-Хиллз и органический на каждом углу улицы.

Внизу петиции написано: «Отказ от ответственности: эта кампания на 100% реальна… в наших мечтах».

Инициатор кампании Ксавье Дютуа рассказал АР, что идея пришла ему в голову во время отпуска на Филиппинах, когда он услышал, как американский турист громко обсуждал предложение Трампа о Гренландии.

«Этот американец, похоже, не понимал, насколько ненормально и абсурдно для президента любой страны — особенно в стабильной демократии, которой считаются США, является предложение или угроза захвата территории другой суверенной страны», — отметил он.

Предыстория

Трамп впервые предложил выкупить Гренландию в 2019 году во время своего первого президентского срока. После переизбрания на пост президента он вновь поднял этот вопрос.

«Гренландия нам нужна ради национальной безопасности. Мне это говорили уже давно, задолго до того, как я баллотировался. Я имею в виду, люди говорят об этом уже давно. У вас там примерно 45 тысяч человек. Люди на самом деле даже не знают, есть ли у Дании какие-либо законные права на неё, но, если они есть, они должны отказаться от неё, потому что она нужна нам для национальной безопасности. Это для свободного мира. Я говорю о защите свободного мира», — заявил Трамп в январе 2025 года.

Он также не стал исключать, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

«У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдём до такого», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментирую угрозы Трампа.

То, что у США растёт интерес к Гренландии, это хорошо, но это должно происходить с «уважением» к жителям острова, отметила Фредериксен.

Трампу ответил также премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. «Гренландия принадлежит народу Гренландии. Наше будущее и борьба за независимость — это наше дело. В то время как другие, включая датчан и американцев, имеют право на своё мнение, но мы не должны поддаваться истерии и внешнему давлению… Будущее — наше, и мы должны его формировать», — сказал он.

CNN писало, что советники и союзники Трампа предупредили датских чиновников о серьёзности его намерений относительно покупки Гренландии. Власти Дании, в свою очередь, что не понимают одержимости Трампа Гренландией, поскольку у США уже есть десятилетнее соглашение об обороне с островом, которое позволило значительно нарастить там американское военное присутствие.