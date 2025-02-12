Организации и компании, работающие по контракту с USAID, включая Американскую ассоциацию адвокатов, подали иск к администрации президента США Дональда Трампа в федеральный суд по округу Коламбия, обвинив её в незаконных действиях по ликвидации Агентства США по международному развитию, передаёт Reuters.

Ответчиками по иску выступают Трамп, Госдепартамент и Административно-бюджетное управление Белого дома.

«Целью настоящего иска является запрет на незаконное и неконституционное осуществление исполнительной власти, которое создало хаос в финансировании и управлении Агентством США по международному развитию (USAID) и другими федеральными программами иностранной помощи, причинив тяжкий непоправимый ущерб истцам и другим получателям грантов, подрядчикам и партнёрам», — говорится в иске.

Истцы указывают, что у ответчиков нет юридических полномочий для закрытия федерального агентства, которые было создано Конгрессом США, или останавливать финансирование, выделенное американскими законодателями.

«Ни президент, ни его подчинённые не имеют полномочий нарушать должным образом принятые законы и заменять свои собственные предпочтения в финансировании на те, которые Конгресс выразил посредством законодательства», — говорится в иске.

«Ответчики демонтировали федеральную систему иностранной помощи, сведя USAID к оболочке его прежнего „я“: лишённого финансирования, лишённого сотрудников, неспособного выполнять основные задачи и в конечном итоге поглощённого Госдепартаментом», — отмечается в иске.

Истцы указывают, что USAID прекратил финансирование по существующим контрактам, включая сотни миллионов долларов за уже выполненную работу. В результате подрядчики, выполняющие большую часть работы USAID по всему миру, «вынуждены увольнять персонал, разрывать отношения с местными субъектами и по сути прекращать свою деятельность», говорится в иске.

Истцы просят признать неконституционным указ Трампа о заморозке международной помощи, а также принять меры по разморозке финансирования и запрету на ликвидацию USAID.

Это третий иск, поданный против администрации Трампа в связи с её действиями в отношении USAID, уточняет Reuters. Первые два иска были поданы профсоюзом государственных служащих США и Американской федерацией государственных служащих.

На прошлой неделе суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство профсоюза госслужащих, постановив, что около 2700 сотрудников USAID, отправленных в отпуск, могут вернуться на работу до 14 февраля. Ожидается, что 15 февраля суд рассмотрит вопрос о продлении срока.

Вернувшись в Белый дом, Трамп на 90 дней приостановил выделение американской помощи другим странам. Решение в первую очередь затронуло USAID, созданное в 1961 году.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует лишить USAID независимости, передав его под контроль Госдепартамента, а также массово уволить сотрудников агентства.