Международный многофункциональный транспортно-логистический хаб в Термезе получил статус склада Глобальной сети поставок Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщило ИА «Дунё».

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Индрике Ратватте, резидент-координатор ООН Сабине Махл, исполняющий обязанности регионального представителя УВКБ Думитру Липкану, глава афганского УВКБ Арафат Джамал, руководство и представители хокимията Сурхандарьинской области, МИД, Таможенной и Пограничной служб.

Напомним, хаб создан в 2022 году по инициативе президента Узбекистана для обеспечения централизованной и целевой поставки гуманитарной помощи ООН, международными организациями и зарубежными государствами в Афганистан и другие страны на базе компании Termez Cargo Center. В этом карго-центре ООН и другие международные организации с 2021 года формируют пул помощи Афганистану.

Напомним, выступая на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент Шавкат Мирзиёев призвал мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана, подчеркнув, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать.

Глобальная сеть УВКБ включает семь складских комплексов, расположенных в Аммане (Иордания), Дубае (ОАЭ), Найроби (Кения), Аккре (Гана), Дуале (Камерун), Копенгагене (Дания) и Панама-Сити (Панама). Ежегодно через эту инфраструктуру проводятся ключевые предметы жизнеобеспечения (палатки, одеяла, кухонные наборы, медикаменты и другое) на сумму более 500 млн долларов для оперативного реагирования на гуманитарные кризисы.

С учётом сложной международной обстановки и увеличения числа нуждающихся в поддержке ООН и её агентства стремятся поддерживать достаточные запасы базовых ресурсов для помощи уязвимым группам населения, отмечается в сообщении.

В этом контексте стратегическое расположение Термеза на пересечении Центральной и Южной Азии, его транспортная и энергетическая инфраструктура, а также наличие квалифицированного персонала стали ключевыми факторами при принятии решения по его интеграции в глобальную сеть, говорится в сообщении. Термезский центр стал восьмым международным складом УВКБ.

Исматулла Иргашев, выступая на церемонии, отметил, что хаб в Термезе является символом международного сотрудничества, надёжности и оперативности. Он не только служит укреплению цепочки гуманитарных поставок, но и способствует развитию региона, создавая новые возможности и рабочие места, добавил спецпредставитель.

Заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Индрике Ратватте выразил признательность узбекской стороне за активные усилия по гуманитарной поддержке Афганистана и других стран, а также тесное сотрудничество с профильными агентствами ООН.

Он высоко оценил созданную в Термезе инфраструктуру, которая повышает готовность ООН к чрезвычайным ситуациям, снижая эксплуатационные расходы и риски: «Мы готовы к продолжению взаимодействия с Узбекистаном во имя достижения Целей устойчивого развития на основе принципа «Не оставлять никого позади».

Резидент-координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл подчеркнула, что включение склада в международную сеть демонстрирует приверженность страны принципам многостороннего сотрудничества и укрепляет её роль как активного участника международных гуманитарных инициатив. По её словам, благодаря возможностям, предоставляемым узбекской стороной, миллионы людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, получат жизненно важную помощь.

Исполняющий обязанности представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану отметил, что организация неоднократно убеждалась в стратегических преимуществах термезского хаба для гуманитарных операций на международном уровне. «Интеграция центра в нашу глобальную сеть позволит ещё более эффективно использовать его инфраструктуру и логистические возможности для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома», — сказал он.

По мнению представителя УВКБ в Афганистане Арафата Джамала, Афганистан в значительной степени выиграет от расширения системы управления чрезвычайными поставками УВКБ через логистический центр в Термезе. «Вместе с тем, значение этого хаба выходит далеко за пределы Афганистана. Он позволит усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации на глобальном уровне, укрепить региональное взаимодействие, активизировать борьбу с климатическими изменениями посредством использования экологически чистых технологий», — добавил он.