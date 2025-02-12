Министерство строительства и ЖКХ Узбекистана отреагировало на сообщения об очередной волне принуждения к смене формы управления многоквартирными домами с ТСЖ на управляющие компании в Ташкенте.

Что происходит

В последние месяцы из разных районов Ташкента вновь начали поступать сообщения о том, что хокимияты с привлечением правоохранительных органов оказывают давление на руководителей ТСЖ с требованием сменить форму управления домом. Такая же кампания проводилась в 2023 году. Исполнители ссылаются на решение хокима города (в открытом доступе его нет).

О происходящем регулярно пишет Telegram-канал Максима Черникова «Мысли вслух», посвящённый вопросам и проблемам в сфере ЖКХ. Об этом же на днях сообщила журналистка «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова, чей дом столкнулся с такой же ситуацией.

Действия должностных лиц грубо нарушают законы Узбекистана. В законе «Об управлении многоквартирными домами» определено, что свобода выбора способа управления является одним из основных принципов управления. Способ управления определяется общим собранием собственников помещений дома.

Там же подчёркивается, что «вмешательство органов государственной власти на местах и их должностных лиц в деятельность органов управления многоквартирными домами не допускается»,

Примечательно, что должностные лица, требующие сменить форму управления, уже который год повторяют, что в закон «скоро» внесут изменения, и ТСЖ всё равно придётся сменить на УК.

В начале 2022 года президент Шавкат Мирзиёев поручал до конца того года внедрить деятельность управляющих компаний во всех районах Ташкента, «за исключением товариществ и непосредственных управляющих, услугами которых население довольно».

В августе 2022 года президент подписал постановление, в котором Генеральной прокуратуре, Министерству ЖКО, Центральному банку, Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручалось обеспечить «недопущение вмешательства в деятельность органов управления многоквартирными домами, не имеющих проблемной кредиторской задолженности и находящихся в стабильном финансово-экономическом состоянии».

Что заявил Минстрой

В заявлении министерства приводится ссылка на закон управлении многоквартирными домами, а именно на нормы о том, что способ управления определяется общим собранием собственников и на основании согласия жителей.

«Беспричинное вмешательство в деятельность органов управления, признаваемых народом, является причиной привлечения к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством», — отметили в Минстрое (выделено «Газетой.uz»).

В то же время в министерстве заявили, что «каждая сфера должна постоянно совершенствоваться в соответствии с требованиями времени. При этом важно совершенствование сферы, пересмотр работающих в ней механизмов, упорядочение системы на основе современных подходов».

«Благодаря работе по совершенствованию сферы обслуживания многоквартирных домов, обеспечению создания для населения более комфортных условий, сегодня в сфере сформировалась здоровая конкурентная среда. У населения также усилилось чувство причастности к многоквартирным домам, в которых они проживают, и формируется культура требования от органов управления необходимых услуг, активного участия в оценке их деятельности», — добавили в Минстрое.