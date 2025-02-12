Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Об этом 12 февраля сообщили президент Соединённых Штатов и пресс-служба Кремля.

Разговор с президентом России

Трамп назвал разговор «крайне продуктивным». По его словам, стороны обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара, а также «размышляли о великой истории народов и о том, как успешно сражались вместе во Второй мировой войне».

Президент США отметил, что вместе с Путиным договорились «работать вместе, очень тесно, включая взаимные визиты в наши страны».

«Также мы согласились поручить нашим командам немедленно начать переговоры. Первым шагом станет звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре — этим я займусь прямо сейчас», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что попросил государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Виткоффа возглавить переговорный процесс. Он выразил уверенность, что переговоры будут успешными.

«Миллионы людей погибли в войне, которой не случилось бы, если бы я был президентом, но раз уж она произошла, её необходимо прекратить. Больше никто не должен погибнуть!» — заявил американский президент.

В Кремле сообщили, что главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

«Президент Соединённых Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости», — говорится в сообщении.

Пресс-служба российского президента подтвердила, что стороны обсудили тему урегулирования конфликта в Украине.

«Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров», — следует из сообщения.

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Президент России пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования».

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

Разговор с президентом Украины

После этого президент США поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, сообщил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин. По его словам, переговоры продолжались около часа.

Зеленский сообщил в соцсетях, что провёл «длительный разговор» с Трампом «о возможностях достичь мира, о нашей готовности работать вместе на уровне команд, о наших технологических возможностях, в частности, дронах и других современных производствах».

По его словам, Трамп проинформировал его «о деталях своего разговора с Путиным».

«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надёжный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, », — написал Зеленский.

Трамп после этого разговора заявил, что президент Украины, «как и президент Путин, хочет заключить МИР». «Мы обсудили ряд вопросов, касающихся войны, но главным образом — встречу, которая готовится на пятницу [14 февраля] в Мюнхене. [Американскую] делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными.», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины!» — заявил Трамп.

«Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные жертвы и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины!» — заявил Трамп.

Напомним, американский президент 8 февраля уже утверждал, что говорил с Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» факт разговора.

В начале февраля Трамп говорил, что США готовы предоставлять Украине дальнейшую помощь в её оборонительной войне против России при условии получения доступа к её природным ресурсам, в первую очередь редкоземельным металлам. На днях он направил министра финансов США Скотт Бессент на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным Reuters, глава Минфина должен будет обсудить с украинскими властями доступ США к месторождениям редкоземельных металлов, энергоресурсы и активы в сфере энергетики. Так же речь будет идти о некоторых государственных предприятиях Украины, добавил собеседник, пожелавший сохранить анонимность.