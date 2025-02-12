«Навоийская теплоэлектростанция» незаконно завысила стоимость тепловой энергии, реализуемой предприятию «Иссиклик манбаи», которое оказывает услуги горячего водоснабжения, что привело к необоснованному получению 4,5 млрд сумов, сообщила пресс-служба Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана.

Специальная комиссия территориального управления комитета Навоийской области возбудила дело в отношении Навоийской ТЭС. Производителю выдано обязательное предписание о возврате излишне полученных средств.

Кроме того, было принято решение о применении финансового штрафа за нарушение законодательства о конкуренции.

Поскольку предписание не было выполнено в установленный срок, дело передано в экономический суд, который удовлетворил иск. В результате необоснованно полученные 4,5 млрд сумов возвращены предприятию «Иссиклик манбаи».