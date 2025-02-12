Центральный банк Узбекистана назвал неопределённости и риски макроэкономического развития в 2025 году. Об этом говорится в отчёте, посвящённом денежно-кредитной политике за четвёртый квартал 2024 года.

Внешние неопределённости и риски

По данным ЦБ, рост протекционистских настроений в мире и усиление торговых ограничений могут привести к проблемам в глобальных цепочках поставок. Это, в свою очередь, способно изменить текущую тенденцию к снижению глобальной инфляции, увеличивая вероятность сохранения инфляционного давления на более длительный период.

Кроме того, в условиях усиления глобальных инфляционных рисков центробанки могут отложить смягчение денежно-кредитной политики, усложнит доступ к дешёвым деньгам.

Продолжающаяся геополитическая напряжённость в мире (конфликты, санкции, торговые войны) также может привести к дальнейшему росту цен на сырьё и продовольственные товары. В частности, подорожание продовольствия на мировом рынке может усилить давление на внутренние цены в Узбекистане в будущем.

Кроме того, повышенные риски санкций негативно повлияют на внешнюю торговлю и денежные переводы из-за задержек расчётов и поставок.

Внутренние неопределённости и риски

На следующем этапе «энергетической реформы» в апреле 2025 года изменение тарифов на энергию для юридических лиц может привести к увеличению производственных затрат и ускорению инфляционных ожиданий субъектов экономики, ожидает регулятор.

Кроме того, повышение оптовой цены на природный газ для компрессорных заправочных станций в апреле, в свою очередь, может повлиять на себестоимость продукции за счёт удорожания транспортных расходов.

Помимо этого, высокая инвестиционная активность в экономике и значительный рост реальных доходов населения могут продолжить поддерживать потребительский спрос, что приведёт к сохранению влияния факторов спроса в будущем, то есть усилит инфляцию.

В Узбекистане с 1 апреля запланировано очередное повышение цен на электроэнергию и газ — это было предусмотрено постановлением правительства от апреля 2024 года.

Рисковый сценарий

В ноябре прошлого года ЦБ утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026—2027 годов. Он предусматривает основной, альтернативный и рисковый сценарий развития экономики.

Несмотря на общее снижение инфляционных процессов, сохраняется вероятность влияния как внутренних, так и внешних факторов, способных замедлить достижение целевого уровня инфляции в 5% к 2027 году.

Климатический риск. Изменение климатических условий влияет на сельское хозяйство и продовольственные цены. Например, аномально холодная погода в начале 2022 года отрицательно сказалась на производственных показателях, а нестабильные климатические условия в 2023 году снизили урожайность фруктов и овощей, что спровоцировало рост цен. Тогда как в 2024 году хорошие условия оказали дезинфляционное влияние на продукты питания. В будущем климатическая нестабильность может усилить инфляцию.

Немонетарные факторы. Активные реформы и структурные изменения могут временно увеличить инфляционные ожидания и усилить давление на базовую инфляцию. Если инфляция останется высокой в течение длительного времени, ЦБ будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику.

Фискальное стимулирование. При возникновении значительных рисков возможно усиление , что приведёт к росту спроса при ограниченном предложении. Это создаст дополнительное инфляционное давление и может привести к превышению бюджетного дефицита.

Энергетические риски. Рост спроса на энергоресурсы при ограниченных поставках может вызвать дефицит и перебои, что повысит производственные издержки и усугубит инфляционное давление. В таких условиях эффективность денежно-кредитной политики снижается.

Тарифы

В последний раз тарифы повышались в мае прошлого года, тогда же были введены социальные нормы. Базовая (в рамках соцнормы) стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения выросла с 295 до 450 сумов (+52,5%), 1 кубометра газа — с 380 до 650 сумов (+71%). При росте объёмов потребления тариф возрастает в разы.

С 1 апреля базовый тариф на электроэнергию (в рамках 200 кВт·ч в месяц) увеличится ещё на 33,3% — с 450 до 600 сумов, а на газ — с 650 до 1000 сумов (+53,8%).

Повышение тарифов на электроэнергию и газ в апреле приведёт к увеличению инфляции дополнительно на 1,8−1,9 процентных пункта. Это уже учтено в прогнозе инфляции на текущий год, который ожидается в районе 7−8%, заявил глава ЦБ Узбекистана Тимур Ишметов на пресс-конференции 23 января.

Как писала «Газета.uz», несмотря на двукратное повышение тарифов правительство Узбекистана намерено продолжить субсидирование цен на электроэнергию и газ. В 2025 году из госбюджета планируется выделить 12,3 трлн сумов в виде субсидий на газ, электроэнергию и теплоснабжение. По словам вице-премьера Джамшида Кучкарова, прекратить эту практику планируется только с 2028 года.