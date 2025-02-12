Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам молодёжи, женщин, культуры и спорта на заседании 11 февраля обсудил закон, направленный на поддержку семьи и женщин, а также усиление правовой защиты жертв семейного (домашнего) насилия.

Одним из главных предлагаемых нововведений является отмена обязательного срока для примирения в суде при разводе, если одна из сторон является жертвой семейного (бытового) насилия. Это изменение направлено на предотвращение случаев принудительного сохранения брака, который может угрожать жизни и здоровью пострадавшей стороны, говорится в сообщении пресс-службы Сената.

Сегодня, согласно статье 40 Семейного кодекса, суд при рассмотрении заявления о расторжении брака может назначить срок до шести месяцев для примирения супругов, уведомляя об этом примирительную комиссию по месту их жительства.

Как отмечалось на заседании, несвоевременное расторжение брака в случаях домашнего насилия нередко приводит к трагическим последствиям, включая суицид и насильственную смерть женщин. Новая норма поможет предотвратить тяжкие преступления в конфликтных семьях, где регулярно происходят случаи притеснения и насилия, говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в Жилищный кодекс. В частности, в случае судебных споров о праве пользования жильём суд сможет обязать собственника предоставить выселяемой стороне другое равноценное жилье или оплачивать аренду.

Принятие этих изменений станет важным шагом в защите прав женщин, особенно тех, кто пострадал от семейного насилия, заявили сенаторы.