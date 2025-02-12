Сборная Узбекистана одержала победу на чемпионате Азии по шоссейному паравелоспорту, прошедшем в Таиланде 7 по 9 февраля, сообщила Национальный паралимпийский комитет.

Национальная команда завоевала 26 медалей — 12 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых и заняла первое место в общекомандном зачёте среди 15 стран.

Медалисты сборной Узбекистана

Золото:

Бунёдбек Хайтмахаммадов (C1)

Огабек Худергенов (C3)

Азиза Касымова (C4) — 2

Рухшона Якубова (C3) — 2

Азиз Атаходжаев (T1) — 2

Фатима Саипова (T1)

Одина Хамдамова (T2) — 2

Маржона Пардабоева (T1)

Серебро:

Шахноза Хакимова (C5) — 2

Джасур Ильхамов (T2)

Маржона Пардабоева (T1)

Фатима Хайдарова (T2) — 2

Огабек Худойберганов (C3)

Зарифа Муминова (T1)

Баходир Одинаев (T2)

Бронза:

Саидджаббор Дадахонов (T1) — 2

Тулкин Равшанов (T2)

Бунёдбек Хайтмахаммадов (C5)

Джасур Ильхамов (T2)

По возвращении на родину спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Ташкента. В церемонии приняли участие руководители Национального паралимпийского комитета Узбекистана, Федерации велосипедного спорта, СМИ и семьи спортсменов.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате Азии в Казахстане узбекистанские паравелогонщики также заняли первое место, завоевав 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых.