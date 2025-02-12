Сборная Узбекистана одержала победу на чемпионате Азии по шоссейному паравелоспорту, прошедшем в Таиланде 7 по 9 февраля, сообщила Национальный паралимпийский комитет.

Национальная команда завоевала 26 медалей — 12 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых и заняла первое место в общекомандном зачёте среди 15 стран.

Медалисты сборной Узбекистана

Золото:

  • Бунёдбек Хайтмахаммадов (C1)
  • Огабек Худергенов (C3)
  • Азиза Касымова (C4) — 2
  • Рухшона Якубова (C3) — 2
  • Азиз Атаходжаев (T1) — 2
  • Фатима Саипова (T1)
  • Одина Хамдамова (T2) — 2
  • Маржона Пардабоева (T1)

Серебро:

  • Шахноза Хакимова (C5) — 2
  • Джасур Ильхамов (T2)
  • Маржона Пардабоева (T1)
  • Фатима Хайдарова (T2) — 2
  • Огабек Худойберганов (C3)
  • Зарифа Муминова (T1)
  • Баходир Одинаев (T2)

Бронза:

  • Саидджаббор Дадахонов (T1) — 2
  • Тулкин Равшанов (T2)
  • Бунёдбек Хайтмахаммадов (C5)
  • Джасур Ильхамов (T2)

По возвращении на родину спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Ташкента. В церемонии приняли участие руководители Национального паралимпийского комитета Узбекистана, Федерации велосипедного спорта, СМИ и семьи спортсменов.

паравелоспорт, таиланд

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате Азии в Казахстане узбекистанские паравелогонщики также заняли первое место, завоевав 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых.

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