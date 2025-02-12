Сборная Узбекистана одержала победу на чемпионате Азии по шоссейному паравелоспорту, прошедшем в Таиланде 7 по 9 февраля, сообщила Национальный паралимпийский комитет.
Национальная команда завоевала 26 медалей — 12 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых и заняла первое место в общекомандном зачёте среди 15 стран.
Медалисты сборной Узбекистана
Золото:
- Бунёдбек Хайтмахаммадов (C1)
- Огабек Худергенов (C3)
- Азиза Касымова (C4) — 2
- Рухшона Якубова (C3) — 2
- Азиз Атаходжаев (T1) — 2
- Фатима Саипова (T1)
- Одина Хамдамова (T2) — 2
- Маржона Пардабоева (T1)
Серебро:
- Шахноза Хакимова (C5) — 2
- Джасур Ильхамов (T2)
- Маржона Пардабоева (T1)
- Фатима Хайдарова (T2) — 2
- Огабек Худойберганов (C3)
- Зарифа Муминова (T1)
- Баходир Одинаев (T2)
Бронза:
- Саидджаббор Дадахонов (T1) — 2
- Тулкин Равшанов (T2)
- Бунёдбек Хайтмахаммадов (C5)
- Джасур Ильхамов (T2)
По возвращении на родину спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Ташкента. В церемонии приняли участие руководители Национального паралимпийского комитета Узбекистана, Федерации велосипедного спорта, СМИ и семьи спортсменов.
Отметим, что на прошлогоднем чемпионате Азии в Казахстане узбекистанские паравелогонщики также заняли первое место, завоевав 19 медалей — 10 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых.