Около сотни чёрных автомобилей Chevrolet Lacetti (Gentra) были задержаны в Намангане после смертельного ДТП. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно большое количество (возможно, около сотни) одинаковых машин, размещённых в несколько рядов на стадионе.

В УБДД УВД Наманганской области сообщили, что 11 февраля около 6:40 чёрная Gentra под управлением неизвестного водителя сбила 67-летнего пешехода, переходившего улицу Амира Темура.

На камерах видеонаблюдения видно, как после наезда на человека машина останавливается, затем уезжает с места происшествия. Пешеход скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 (оставление в опасности, повлёкшее смерть человека) и части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

В рамках розыска водителя задерживались Gentra чёрного цвета, в том числе приехавшие из других областей. После проверки специалистами водителям разрешают забрать машины, говорится в сообщении.

В УБДД призвали пользователей социальных сетей к правильному толкованию действий сотрудников органов внутренних дел.