В Ташкентской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены, сообщается в репортаже телепередачи Millar.

Незадолго до смерти женщина 1997 года рождения вернулась в родительский дом из-за постоянных ссор. В ночь на 8 февраля её муж, 1992 года рождения, с которым они состояли в браке пять лет, приехал к ней, избил её отца, силой посадил супругу в машину и увёз.

После этого тело женщины было обнаружено на территории Алмалыка. Мужчина, подозреваемый в её убийстве, был задержан. У них было двое маленьких детей, которые теперь остались без матери.

«Его заботили только деньги. Ему нужны были деньги на таблетки (аптечные наркотики — ред.). Её свекровь тоже постоянно подстрекала его на побои [жены]. Моя дочь должна была приносить им деньги. Она была их кормильцем. Несмотря на выданный охранный ордер, он ворвался в наш дом. Я хочу, чтобы ему было назначено самое строгое наказание. Он умышленно убил мою дочь, оставив детей сиротами», — сказала мать погибшей.

«Когда мы приходили к сватам, говоря, что муж и жена ссорятся, они отвечали: „Он ведь не убивает её“», — добавила мать жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, ведётся следствие.

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