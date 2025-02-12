Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля подписал закон о продлении срока полномочий председателей махаллей, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу:

срок полномочий председателей сходов граждан увеличится с трёх до пяти лет;

определяется порядок избрания председателей махалли сроком на 5 лет вместо выбывших при истечении сроков их полномочий;

полномочия кенгаша Сената по проведению выборов председателей махаллей передаются кенгашу Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, кенгашам народных депутатов областей и Ташкента;

полномочия республиканской комиссии по содействию организации и проведению выборов председателей махаллей по проведению выборов передаются территориальным комиссиям;

советы по координации деятельности органов самоуправления граждан Каракалпакстана, областей и Ташкента переименовываются в советы по поддержке махаллей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатели сходов граждан, избранные до вступления в силу закона, будут осуществлять свои полномочия до окончания трёхлетнего срока, на который они были избраны.

Ранее при обсуждении законопроекта в Законодательной палате Олий Мажлиса сообщалось, что следующие выборы председателей махаллей назначены на май 2025 года, а расходы, связанные с организацией этих выборов, учтены в смете государственного бюджета.

Напомним, до октября 2018 года председатели махаллей избирались на срок 2,5 года.